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Консольный дебют психоделического шутера Post Void отложили до сентября

Издательство Super Rare Originals у себя в микроблоге анонсировало новую дату выпуска консольных версий психоделического шутера Post Void от разработчиков из независимой шведской студии YCJY Games.

Источник изображений: YCJY Games

Источник изображений: YCJY Games

Напомним, Post Void должна была выйти на PS4, PS5 и Nintendo Switch ещё 21 июля текущего года, однако буквально за день до заветного срока издатель объявил о переносе проекта на более поздний срок.

Как стало известно, теперь Post Void планируется к запуску на PS4, PS5 и Nintendo Switch лишь 29 сентября. Новых иллюстративных материалов разработчики не предоставили, но напомнили об анонсирующем февральском трейлере (см. ниже).

Разработчики уверяют, что консольные издания Post Void будут должным образом оптимизированы для игры на контроллере, а на PS5 проект получит поддержку особенностей геймпада DualSense.

Post Void вышла 6 августа 2020 года в Steam, где собрала 98 % положительных отзывов из более чем 6,1 тыс. Игрокам нужно бежать вперёд и убивать врагов, чтобы утолять голод идола в левой руке и восполнять здоровье.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, PlayStation, Nintendo,
Теги: post void, ycjy games, super rare originals, шутер
post void, ycjy games, super rare originals, шутер
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