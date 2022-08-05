На gamescom 2022 привезут первую полноценную демонстрацию геймплея космической стратегии Homeworld 3

Издательство Gearbox Publishing и разработчики из канадской студии Blackbird Interactive (Hardspace: Shipbreaker) в официальном микроблоге своей космической стратегии Homeworld 3 анонсировали скорый показ игры.

Как стало известно, Homeworld 3 заглянет на предстоящую гибридную игровую выставку gamescom 2022. Проект Gearbox Publishing и Blackbird Interactive будет гостем основной части мероприятия, которая пройдёт с 24 по 28 августа.

В рамках gamescom 2022 пользователи могут рассчитывать на первую обстоятельную геймплейную демонстрацию Homeworld 3, а также впечатления журналистов и блогеров от личного знакомства с игрой.

Релиз Homeworld 3 ожидается в первой половине 2023 года на ПК (Steam, EGS). Игра должна была выйти в четвёртом квартале 2022-го, но разработчики решили не жертвовать качеством и здоровьем членов команды ради сроков.

Homeworld 3 предложит одиночную кампанию с грандиозной историей, целиком трёхмерный космос, небывалый масштаб происходящего, суровые космические явления, полную симуляцию баллистики и мультиплеер.