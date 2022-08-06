Razer и NIU представили электрический скутер NIU X Razer SQi Edition — всю партию смели за пару секунд

Razer и NIU представили электрический скутер NIU X Razer SQi Edition, созданный в результате плотного сотрудничества двух компаний. Новинка вышла ограниченным тиражом и предназначена исключительно для рынка Китая.

Умный электрический скутер NIU X Razer SQi Edition уже поступил в продажу. Генеральный директор Razer Мин-Лян Тань (Min-Liang Tan) сообщил в Twitter о высоком спросе на новинку — партия электроскутеров была распродана всего за пару секунд.

Вес NIU X Razer SQi Edition составляет 50 кг. Транспортное средство имеет запас хода до 65 км, благодаря чему может использоваться для регулярных поездок в городской черте, став заменой общественному транспорту. Агрегат способен развивать скорость до 25 км/ч.

Стоимость NIU X Razer SQi Edition в Китае составляет 9999 юаней (около $1482). Учитывая громадный спрос на новинку, можно было бы ожидать следующую партию этой модели на рынке, но ни Razer, ни NIU не подтвердили возможность дальнейшего выпуска NIU X Razer SQi Edition. В любом случае компании намерены развивать сотрудничество, поэтому следует и в дальнейшем ждать реализации совместных проектов и появления новых продуктов.