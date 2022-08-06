Китайские власти возбудили уголовные дела в отношении чиновников, ответственных за импортозамещение в сфере полупроводников

В 2014 году по инициативе властей КНР был создан Китайский фонд по инвестициям в отрасль по производству интегрированных микросхем (CICF), средства в который поступали из поддерживаемых правительством банков, а распределялись в пользу компаний, занятых развитием национального производства полупроводниковых компонентов. Буксующая инициатива по импортозамещению теперь подталкивает органы следствия выяснить, насколько эффективно расходовались средства фонда.

Как поясняет издание Nikkei Asian Review, активность по линии правосудия выросла в свете очередного съезда Коммунистической партии Китая, который намечен на осень этого года. Политическое руководство страны озадачено отсутствием очевидных успехов в сфере повышения технологического суверенитета КНР за прошедшие годы. Действительно, в 2015 году было решено, что за десять лет Китай должен увеличить долю выпускаемых на своей территории полупроводниковых компонентов для внутреннего использования с 10 до 70 %. Сейчас же, по оценкам экспертов, этот уровень не превышает 20–30 %, а до 2025 года осталось не так много времени.

В конце июля попал под следствие бывший президент профильного фонда CICF Дин Веньву (Ding Wenwu), поскольку его подозревают в использовании государственных средств для личного обогащения. До того, как возглавить фонд, Дин Веньву работал в должности главы департамента полупроводниковой промышленности в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР. За прошедшее с момента создания фонда время он успел привлечь $50,3 млрд и распределил примерно две трети этой суммы.

В прошлом месяце органы следствия инициировали уголовные дела в отношении ещё нескольких функционеров, связанных с деятельностью фонда. Были арестованы бывший глава китайского конгломерата Tsinghua Group Чжао Вэйгуо (Zhao Weiguo), а также его заместитель Дяо Шицзин (Diao Shijing). Средства фонда CICF направлялись на поддержку компаний, входящих в холдинг Tsinghua — производителя памяти YMTC и разработчика процессоров UNISOC.

В прошлом году Китай продал полупроводниковой продукции на сумму $150 млрд, что в три раза выше уровня 2015 года. Этого объёма всё равно не хватило, чтобы покрыть внутренний спрос, и стоимостной эквивалент импорта полупроводниковой продукции в КНР по итогам 2021 года вырос в два раза по сравнению с 2015 годом, до $400 млрд. Американские санкции против этого сектора китайской экономики, тем временем, только усугублялись. В этом году был запрещён экспорт в КНР оборудования, позволяющего создавать чипы с литографическими нормами 14 нм и меньше, а претендующие на получение американских субсидий компании должны на 10 лет отказаться от планов по расширению в КНР производства компонентов по технологиям до 28 нм включительно.