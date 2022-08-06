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Китайские власти возбудили уголовные дела в отношении чиновников, ответственных за импортозамещение в сфере полупроводников

В 2014 году по инициативе властей КНР был создан Китайский фонд по инвестициям в отрасль по производству интегрированных микросхем (CICF), средства в который поступали из поддерживаемых правительством банков, а распределялись в пользу компаний, занятых развитием национального производства полупроводниковых компонентов. Буксующая инициатива по импортозамещению теперь подталкивает органы следствия выяснить, насколько эффективно расходовались средства фонда.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

Как поясняет издание Nikkei Asian Review, активность по линии правосудия выросла в свете очередного съезда Коммунистической партии Китая, который намечен на осень этого года. Политическое руководство страны озадачено отсутствием очевидных успехов в сфере повышения технологического суверенитета КНР за прошедшие годы. Действительно, в 2015 году было решено, что за десять лет Китай должен увеличить долю выпускаемых на своей территории полупроводниковых компонентов для внутреннего использования с 10 до 70 %. Сейчас же, по оценкам экспертов, этот уровень не превышает 20–30 %, а до 2025 года осталось не так много времени.

В конце июля попал под следствие бывший президент профильного фонда CICF Дин Веньву (Ding Wenwu), поскольку его подозревают в использовании государственных средств для личного обогащения. До того, как возглавить фонд, Дин Веньву работал в должности главы департамента полупроводниковой промышленности в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР. За прошедшее с момента создания фонда время он успел привлечь $50,3 млрд и распределил примерно две трети этой суммы.

В прошлом месяце органы следствия инициировали уголовные дела в отношении ещё нескольких функционеров, связанных с деятельностью фонда. Были арестованы бывший глава китайского конгломерата Tsinghua Group Чжао Вэйгуо (Zhao Weiguo), а также его заместитель Дяо Шицзин (Diao Shijing). Средства фонда CICF направлялись на поддержку компаний, входящих в холдинг Tsinghua — производителя памяти YMTC и разработчика процессоров UNISOC.

В прошлом году Китай продал полупроводниковой продукции на сумму $150 млрд, что в три раза выше уровня 2015 года. Этого объёма всё равно не хватило, чтобы покрыть внутренний спрос, и стоимостной эквивалент импорта полупроводниковой продукции в КНР по итогам 2021 года вырос в два раза по сравнению с 2015 годом, до $400 млрд. Американские санкции против этого сектора китайской экономики, тем временем, только усугублялись. В этом году был запрещён экспорт в КНР оборудования, позволяющего создавать чипы с литографическими нормами 14 нм и меньше, а претендующие на получение американских субсидий компании должны на 10 лет отказаться от планов по расширению в КНР производства компонентов по технологиям до 28 нм включительно.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: китай, китайские производители, китайское правительство, импортозамещение, судебное разбирательство
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