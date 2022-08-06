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Fractal Design анонсировала корпус Meshify 2 Nano с сетчатой лицевой частью и двумя вентиляторами

Компания Fractal Design представила корпус Meshify 2 Nano для компактных игровых компьютеров с хорошей вентиляцией внутреннего пространства. Новинка доступна в бело-чёрном и полностью чёрном вариантах оформления.

Источник изображений: Fractal Design

Источник изображений: Fractal Design

Изделие получило сетчатую фронтальную панель с асимметричным геометрическим узором. Левая боковая стенка выполнена из закалённого стекла. В оснащение изначально включены два вентилятора — тыльный Dynamic X2 GP-12 диаметром 120 мм и передний Dynamic X2 GP-14 размером 140 мм.

Корпус рассчитан на материнские платы стандартов Mini-ITX и Mini-DTX. Могут быть установлены две карты расширения, один накопитель стандарта 3,5 дюйма и три устройства хранения данных на 2,5 дюйма. Длина графического ускорителя не должна превышать 331 мм, дина блока питания — 200 мм.

При использовании воздушного охлаждения можно задействовать до шести вентиляторов на 120 мм или до трёх вентиляторов размером 140 мм. Допускается развёртывание жидкостного контура с фронтальным радиатором формата до 280 мм и тыльным радиатором на 120 мм. Высота процессорного кулера — до 167 мм.

Интерфейсный блок на верхней панели содержит разъём USB 3.1 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Габариты новинки составляют 396 × 205 × 361 мм, вес — 5,9 кг.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: fractal design, корпус
fractal design, корпус
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