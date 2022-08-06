3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Tesla может лишиться права продавать эле...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tesla может лишиться права продавать электромобили в Калифорнии, если не начнёт правильно рекламировать автопилот

Более двух лет назад суд Мюнхена запретил компании Tesla использовать термин «автопилот» в рекламе своих транспортных средств, продающихся в Германии, поскольку он вводил в заблуждение покупателей относительно реальных возможностей системы. Аналогичный прецедент назревает и в некогда родном для компании штате Калифорния, и у неё остаётся 15 дней на защиту своих позиций в суде.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как сообщает CNBC, с подобными обвинениями в адрес Tesla выступил Калифорнийский департамент моторных транспортных средств (DMV), упрекая компанию в использовании терминов «автопилот» и «полностью автономное вождение» в маркетинговых материалах. По мнению адвокатов, представляющих интересы ведомства, данные термины формально подразумевают, что машины Tesla уже сейчас должны обладать способностью обходиться в управлении без вмешательства человека, а этого не происходит. Пользователи тем самым вводятся в заблуждение, а такое описание функций создаёт у них ложное ощущение безопасности.

Калифорнийское ведомство настаивает на смене компанией Tesla практики описания данных функций своих электромобилей при реализации их на территории штата, в противном случае автопроизводитель может лишиться лицензии на выпуск самих электромобилей (во Фремонте действует старейшее предприятие Tesla) и их продажу на территории Калифорнии. Суд отводит компании пятнадцать дней на представление собственных аргументов в пользу законности используемой маркетинговой практики.

Данное расследование никак не ограничивает эксплуатацию уже проданных электромобилей Tesla на территории штата, но у надзорных органов США в лице той же NHTSA уже не раз возникали вопросы к безопасности предлагаемых компанией систем активной помощи водителю. Расследование ведётся по 37 случаям дорожных аварий с участием электромобилей Tesla с задействованными системами помощи водителю, в 17 случаях имелся фатальный исход. За последние 12 месяцев на долю Tesla пришлось более 70 % случаев ДТП с участием систем активной помощи водителю на территории США. Подобная статистика говорит преимущественно о широком распространении транспортных средств Tesla с активированными системами такого типа, но не даёт точного представления об уровне безопасности именно электромобилей данной марки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дробление акций Tesla назначено на 25 августа
В США инициировали расследование ещё двух ДТП с машинами Tesla — специалисты выяснят, замешан ли автопилот
Tesla оказалась лидером в США по числу аварий автомобилей с использованием автопилота
Американский регулятор начал инженерный анализ в расследовании аварий с автопилотом Tesla — обычно это ведёт к отзыву машин
Проект Xiaomi по выпуску электромобилей встретил противодействие китайских регуляторов
Илон Маск: цены на компоненты для Tesla начали снижаться, но электромобили пока не подешевеют
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: tesla, автопилот, электромобиль, калифорния
tesla, автопилот, электромобиль, калифорния
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 52
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 7
Forza Horizon 5: Hot Wheels — не этого мы ждали, но тоже хорошо. Рецензия 6
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 2

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные ещё раз окончательно развенчали миф о квантовом превосходстве системы Google Sycamore
Астрономы зафиксировали один из мощнейших выбросов энергии — столкнулись две мёртвые звезды
Россия доставила во Францию электротехническое оборудование для термоядерного реактора ИТЭР
Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
В России вышли прочные смарт-часы Amazfit T-Rex 2 с GPS по цене 16 990 рублей
В GitHub нашли более 35 тыс. клонов популярных библиотек с вредоносными элементами 4 ч.
В Instagram появится поддержка вертикальных фото 5 ч.
Новая статья: Forza Horizon 5: Hot Wheels — не этого мы ждали, но тоже хорошо. Рецензия 15 ч.
На gamescom 2022 привезут первую полноценную демонстрацию геймплея космической стратегии Homeworld 3 18 ч.
С игроков Overwatch 2 всё-таки не станут требовать по $45 за облик для персонажа 18 ч.
Консольный дебют психоделического шутера Post Void отложили до сентября 19 ч.
Видео: визуальные улучшения для создания неповторимой атмосферы матча в новой демонстрации FIFA 23 19 ч.
Авторы NBA 2K23 рассказали о геймплейных нововведениях — часть из них будут эксклюзивами консолей нынешнего поколения 20 ч.
Подписчики YouTube Premium смогут приближать изображение в мобильном приложении 20 ч.
Microsoft начала тестировать семейную версию Xbox Game Pass — одна подписка на 5 человек 20 ч.
Samsung начнёт выпуск полупроводниковых компонентов во Вьетнаме уже в 2023 году 2 ч.
Новый компьютерный центр Бостонского университета получит экологичный климат-контроль всего здания благодаря энергии недр 2 ч.
OnePlus выпустит доступные смарт-часы Nord Watch с пульсоксиметром 2 ч.
Apple запустит производство iPhone 14 одновременно в Китае и Индии 3 ч.
Больше всего в Европе бюджетных средств на НИОКР выделяется в Швейцарии, Норвегии и Люксембурге 3 ч.
Amazon получит в своё распоряжение планы миллионов домов благодаря  поглощению iRobot 3 ч.
Дробление акций Tesla назначено на 25 августа 4 ч.
Ракета NASA SLS отправится на стартовую площадку 18 августа — запуск к Луне намечен на 29 августа 5 ч.
Вышел 4К-монитор ASUS VP289Q Eye Care с поддержкой HDR-10 6 ч.
Близится выпуск смартфона Redmi K50 Extreme Edition с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 6 ч.