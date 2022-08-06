Tesla может лишиться права продавать электромобили в Калифорнии, если не начнёт правильно рекламировать автопилот

Более двух лет назад суд Мюнхена запретил компании Tesla использовать термин «автопилот» в рекламе своих транспортных средств, продающихся в Германии, поскольку он вводил в заблуждение покупателей относительно реальных возможностей системы. Аналогичный прецедент назревает и в некогда родном для компании штате Калифорния, и у неё остаётся 15 дней на защиту своих позиций в суде.

Как сообщает CNBC, с подобными обвинениями в адрес Tesla выступил Калифорнийский департамент моторных транспортных средств (DMV), упрекая компанию в использовании терминов «автопилот» и «полностью автономное вождение» в маркетинговых материалах. По мнению адвокатов, представляющих интересы ведомства, данные термины формально подразумевают, что машины Tesla уже сейчас должны обладать способностью обходиться в управлении без вмешательства человека, а этого не происходит. Пользователи тем самым вводятся в заблуждение, а такое описание функций создаёт у них ложное ощущение безопасности.

Калифорнийское ведомство настаивает на смене компанией Tesla практики описания данных функций своих электромобилей при реализации их на территории штата, в противном случае автопроизводитель может лишиться лицензии на выпуск самих электромобилей (во Фремонте действует старейшее предприятие Tesla) и их продажу на территории Калифорнии. Суд отводит компании пятнадцать дней на представление собственных аргументов в пользу законности используемой маркетинговой практики.

Данное расследование никак не ограничивает эксплуатацию уже проданных электромобилей Tesla на территории штата, но у надзорных органов США в лице той же NHTSA уже не раз возникали вопросы к безопасности предлагаемых компанией систем активной помощи водителю. Расследование ведётся по 37 случаям дорожных аварий с участием электромобилей Tesla с задействованными системами помощи водителю, в 17 случаях имелся фатальный исход. За последние 12 месяцев на долю Tesla пришлось более 70 % случаев ДТП с участием систем активной помощи водителю на территории США. Подобная статистика говорит преимущественно о широком распространении транспортных средств Tesla с активированными системами такого типа, но не даёт точного представления об уровне безопасности именно электромобилей данной марки.