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Россияне начали активно покупать восстановленные смартфоны

Исследование, проведённое компанией «МегаФон», говорит о том, что в России быстро набирают популярность так называемые ресейл-платформы, предлагающие бывшие в использовании и восстановленные электронные устройства, а также другие продукты.

Источник изображений: pixabay.com

Источник изображений: pixabay.com

Рост, как отмечается, связан со сложившейся геополитической обстановкой и уходом с российского рынка ряда популярных брендов. Кроме того, наблюдается значительное сокращение поставок товаров класса люкс из США и Европы.

По оценкам, суммарный трафик на сайтах 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ в России вырос в этом году на треть (33 %) по сравнению с январём-июлем 2021-го.

В 10 раз быстрее универсальных площадок растут специализированные сервисы, которые работают с определённой категорией товаров, например, потребительской электроникой, дизайнерскими продуктами и аксессуарами. Такие платформы предлагают удобный сервис, в том числе доставку, и подтверждают качество товаров.

Нужно отметить, что «МегаФон» совместно с компанией Smart Bazar в апреле вышел в сегмент восстановленной техники, предложив потребителям возможность продать свой старый смартфон и получить за него деньги в салонах по всей стране, а также купить восстановленные устройства с гарантией.

«За первые три месяца действия программы продажи восстановленных смартфонов в интернет-магазине "МегаФона" вдвое превысили план. Активнее всего продают и покупают восстановленные гаджеты в тех регионах, где потребители традиционно первыми пробуют всё новое — в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но партнёры видят рост спроса и в остальных частях страны», — говорится в исследовании.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, техника, электроника, мегафон, россия
смартфон, техника, электроника, мегафон, россия
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