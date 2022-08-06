EK представила водоблок с элементом Пельтье для процессоров Intel Alder Lake

Словенская компания EK Water Blocks анонсировала термоэлектрический (ThermoElectricCooler, TEC) водоблок EK-Quantum Delta2 TEC, спроектированный совместно с Intel. Новинка рассчитана на чипы Core двенадцатого поколения в исполнении LGA 1700 (платформа Alder Lake).

В основу решения положен элемент Пельтье, который контактирует своей холодной стороной с процессорной крышкой. Благодаря этому на поверхности, прилегающей к процессору, можно достичь температуры значительно ниже температуры окружающей среды. Таким образом, повышается эффективность охлаждения и обеспечивается более высокий разгонный потенциал.

Водоблок содержит четыре ТЕС-пластины, изготовленные из нитрида алюминия (AlN). Контроллер выполнен в виде отдельного блока, который монтируется на находящееся поблизости от процессора посадочное место для 120-мм вентилятора.

Улучшения затронули изоляцию, которая препятствует образованию конденсата. Дополнительные датчики температуры позволяют более точно контролировать состояние TEC-пластин. Устройство использует технологию Intel Cryo Cooling — уникальную комбинацию аппаратных и программных компонентов, включая программную прошивку.

Поставки EK-Quantum Delta2 TEC начнутся в середине текущего месяца. Ориентировочная цена новинки составляет 530 евро.