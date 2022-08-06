Близится выпуск смартфона Redmi K50 Extreme Edition с чипом Snapdragon 8+ Gen 1

Китайская компания Xiaomi опубликовала тизер, предвосхищающий скорую презентацию мощного смартфона Redmi K50 Extreme Edition: аппарат дебютирует до конца текущего месяца.

Известно, что «сердцем» новинки послужит флагманский процессор Qualcomm — чип Snapdragon 8+ Gen 1, содержащий восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 3,2 ГГц и передовой 5G-модем. Наблюдатели полагают, что Redmi K50 Extreme Edition станет самым доступным смартфоном Xiaomi с названным процессором.

По слухам, аппарат получит 6,67-дюймовым дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии HDR10+. Объём оперативной памяти составит до 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — до 256 Гбайт.

Новинке приписывают наличие тыльной камеры с 200-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельным датчиком. Фронтальная камера сможет создавать 20-мегапиксельные изображения.

Питание якобы обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 12, дополненной фирменной надстройкой MIUI 13.

По оценкам IDC, во втором квартале текущего года по всему миру было отгружено около 286,0 млн смартфонов, что на 8,7 % меньше результата годичной давности. Xiaomi занимает третье место в рейтинге ведущих поставщиков с долей 13,8 %.