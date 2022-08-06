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Вышел 4К-монитор ASUS VP289Q Eye Care с поддержкой HDR-10

Компания ASUS анонсировала монитор VP289Q Eye Care с 28-дюймовой матрицей IPS формата 4К — 3840 × 2160 пикселей. Новинка подходит для работы с мультимедийным контентом, а также развлечений.

Источник изображений: ASUS

Источник изображений: ASUS

Панель поддерживает технологию HDR-10 и 10-битное представление цвета (количество воспроизводимых оттенков достигает 1,07 млрд). Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 90-процентный охват пространства DCI-P3. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Говорится о совместимости с технологиями Adaptive-Sync/FreeSync, которые помогают поднять плавность изображения. Средства Flicker-free и Low Blue Light с сертификатом TÜV Rheinland снижают усталость глаз во время многочасовой работы.

Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность 100 000 000:1. Время отклика GtG равно 5 мс, частота обновления — 60 Гц. При помощи подставки можно регулировать только угол наклона экрана.

В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый. Есть два интерфейса HDMI 2.0, разъём DisplayPort 1.2 и аудиогнездо на 3,5 мм. При помощи крепления VESA монитор можно подвесить на стену.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: asus, монитор
asus, монитор
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