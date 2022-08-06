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Ракета NASA SLS отправится на стартовую площадку 18 августа — запуск к Луне намечен на 29 августа

В NASA сообщили, что лунная ракета SLS с кораблём Orion успешно проходит последние проверки, что позволяет установить точную дату для следующего шага — начала перемещения ракеты на стартовую площадку. Выкатка из сборочного цеха намечена на 18 августа. Запуск ракеты в космос состоится ещё через 11 дней — 29 августа.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Экипажем космического корабля Orion станут четыре фигурки астронавтов Lego, плюшевая собачка Снупи и Барашек Шон. Для корабля Orion это будет второй полёт в космос. Первый тестовый полёт без экипажа частично многоразовая капсула «Орион» совершила 5 декабря 2014 года на ракете-носителе Delta IV Heavy. Для «Ориона» полёт на РН SLS станет второй беспилотной миссией в космосе. Только на этот раз корабль слетает к Луне, проведёт там несколько недель и войдёт в плотные слои атмосферы Земли совсем на другой скорости, чем после обычного орбитального полёта.

Миссия Artemis I станет испытанием практикой как для ракеты-носителя SLS, которая ещё не летала в космос, так и проверкой на прочность корабля Orion. По завершению миссии корабль приводнится в водах Тихого океана, где будет подобран кораблём ВМФ США.

Согласно полётному плану, ракета-носитель должна достичь орбиты за 8,5 минут. Примерно через 80–90 минут после старта разгонный блок ракеты должен будет вывести корабль на траекторию полёта к Луне. Гравитационный манёвр выведет «Орион» на так называемую дальнюю ретроградную орбиту Луны. Корабль будет двигаться в направлении противоположном движению Луны вокруг Земли. Для возвращения к Земле также будет совершён гравитационный манёвр.

Корабль Orion оснащён средствами скоростной связи и камерами высокого разрешения. В NASA рассчитывают на множество качественных видеотрансляций видов Луны и Земли из этого уголка космоса. Многочисленные селфи корабля также будут одной из целей миссии Artemis I.

Резервными днями для запуска лунной ракеты определены 2 и 5 сентября. Если в эти дни ракета не будет запущена, её снова придётся везти в ангар и частично восстанавливать. Следующие окна откроются в октябре. Будем надеяться, ракета успешно взлетит в первые запланированные дни. Езда из ангара на площадку и обратно не идёт ей на пользу.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: sls, nasa, луна, ракета-носитель
sls, nasa, луна, ракета-носитель
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