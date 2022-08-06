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Amazon получит в своё распоряжение планы миллионов домов благодаря  поглощению iRobot

Компания iRobot дала согласие перейти в собственность Amazon за $1,7 млрд. Если сделка состоится, гигант электронной коммерции получит доступ к гигантскому источнику персональных данных — планам помещений владельцев роботов-пылесосов Roomba.

Источник изображения: irobot.com

Источник изображения: irobot.com

Первоначально iRobot строила роботов для армии США, но 20 лет назад добавила в ассортимент потребительские пылесосы. В 2016 году компания вышла из оборонного бизнеса. Роботы-пылесосы Roomba достаточно умны: они управляются ИИ-алгоритмами и самостоятельно строят планы помещений, в которых производят уборку.

Amazon как будто целенаправленно хочет знать всё, что происходит в домах людей: в 2018 году компания поглотила производителя видеозвонков Ring, год спустя — выпускающую беспроводные маршрутизаторы Eero. Тысячи умных устройств в домах управляются голосовым помощником Alexa. Компания планирует приобрести службу первичной медицинской помощи One Medical и готова потратить на неё $3,49 млрд, а это данные о здоровье миллионов людей.

О своих планах на информационную базу iRobot в Amazon не сказали ничего, но представитель компании Александра Миллер (Alexandra Miller) заверила, что данные клиентов в безопасности. Хотя в прошлом месяце наладившая сотрудничество с полицией и пожарной службой США компания Ring призналась, что предоставляла видео с умных дверных звонков правоохранительным органам.

Источник изображения: amazon.com

Источник изображения: amazon.com

Сейчас в ассортименте Amazon есть домашний робот Astro, анонсированный минувшей осенью. Машина не имеет конкретного предназначения — производитель видит потенциал машины в домашнем мониторинге и безопасности. Как и домашний дрон с камерой Always Home Cam. Робот Astro до сих пор доступен лишь небольшому числу потребителей, и в Amazon не говорят, когда машина поступит в широкую продажу.

Зато недавно вышло обновление ПО — домашний помощник научился добавлять новые помещения на существующие планы, не начиная картографической экспедиции с нуля. Вице-президент Amazon по потребительской робототехнике Кен Вашингтон (Ken Washington) рассказал, что скоро Astro научатся взаимодействовать друг с другом и когда-нибудь смогут передвигаться по лестницам.

Последствия поглощения iRobot станут известны позже, но уже сейчас Amazon знает, что люди покупают и едят, что смотрят и читают, а также какие лекарства получают по рецепту. И едва ли этим всё ограничится.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: amazon, irobot, поглощение, приватность
amazon, irobot, поглощение, приватность
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