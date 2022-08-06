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Apple запустит производство iPhone 14 одновременно в Китае и Индии

У ключевого партнёра Apple в лице компании Foxconn имеются линии для производства iPhone в нескольких местах за пределами Китая, в том числе в Бразилии и Индии. Однако китайское производство продолжает оставаться наиболее важным, когда речь идёт о глобальных поставках смартфонов компании. Похоже, что в этом году ситуация изменится, и производство iPhone 14 одновременно стартует в Китае и Индии. Такого мнения придерживается авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

Источник изображения: 9to5Mac

Источник изображения: 9to5Mac

Аналитик считает, что как минимум одна из версий iPhone 14 начнёт производиться в Индии одновременно с Китаем. Если это действительно так, то это будет первый случай, когда производство iPhone нового поколения начинается в другой стране одновременно с Китаем. Обычно до запуска производства в других странах проходит несколько месяцев. Например, Foxconn начала собирать iPhone 13 в Индии в апреле этого года, а в Бразилии — ещё через несколько недель.

Производство iPhone в других странах в основном нацелено на удовлетворение спроса на местных рынках. Куо считает, что имеющихся в наличии у Foxconn мощностей по производству iPhone 14 в Индии не хватит для заполнения пробела, который образовался из-за производственных проблем в Китае, но для Apple эта веха является важной на пути расширения производства за пределами Поднебесной. Аналитик подчеркнул, что решение Apple пораньше запустить производство iPhone 14 в Индии продиктовано геополитическим влиянием на цепочки поставок компании.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iphone 14, apple, производство
iphone 14, apple, производство
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