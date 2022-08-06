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OnePlus выпустит доступные смарт-часы Nord Watch с пульсоксиметром

В начале прошлого года компания OnePlus вышла на рынок умных часов с гаджетом OnePlus Watch. Как теперь сообщают сетевые источники, в скором времени OnePlus анонсирует новый смарт-хронометр — относительно доступную модель Nord Watch.

Источник изображения: OnePlus

Источник изображения: OnePlus

Напомним, часы OnePlus Watch (показаны на первом изображении) оборудованы круглым 1,39" дисплеем AMOLED с разрешением 454 × 454 точки, контроллером Bluetooth 5.0 LE, приёмником GPS, 4 Гбайт встроенной флеш-памяти и аккумулятором на 402 мА·ч.

Модель OnePlus Nord Watch будет оснащена сенсорным экраном прямоугольной формы. В правой боковой части корпуса расположится «заводная» головка. Говорится о продолжительном времени автономной работы.

Источник изображения: Gizmochina

Источник изображения: Gizmochina

В оснащение войдут сенсор частоты сердечных сокращений и пульсоксиметр для измерения уровня содержания кислорода в крови (SpO2). Устройство сможет отслеживать качество и продолжительность сна, а также другие стандартные показатели.

Информация о готовящейся новинке уже появилась на сайтах некоторых регуляторов. Цена, по слухам, может оказаться на уровне $60–$65. Выйдут модификации в белом и чёрном цветовом исполнении.

Нужно добавить, что смарт-часы нового поколения в скором времени представят многие компании. В частности, ожидается анонс гаджетов Amazfit GTR 4 и GTS 4, Oppo Watch 3, Samsung Galaxy Watch5 и Watch5 Pro и др.

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Рубрики: Новости Hardware, слухи, носимая электроника,
Теги: oneplus, nord, часы, смарт-часы, носимая электроника
oneplus, nord, часы, смарт-часы, носимая электроника
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