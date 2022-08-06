Samsung начнёт выпуск полупроводниковых компонентов во Вьетнаме уже в 2023 году

Санкции и ограничения на работу полупроводниковых компаний в Китае вынуждают иностранных производителей искать безопасные гавани. Процесс перевода производств из Китая в менее развитые страны Юго-Восточной Азии был и до этого, но в основном под давлением внутренних факторов — из-за подорожания рабочей силы и роста других расходов. Санкции ускорили эту тенденцию, и вот уже Samsung планирует выпускать полупроводниковые компоненты во Вьетнаме.

Информацию о намерениях Samsung распространил один из официальных правительственных сайтов Вьетнама. Сейчас компания тестирует процесс производства подложек для чипов с массивами BGA — с контактами для распайки в виде миниатюрных шариков припоя. Заниматься этим будет завод Samsung Electro-Mechanics Vietnam в северной провинции Тхай Нгуен. Более подробной информации о будущей продукции нет.

Похоже, что Samsung намерена наладить во Вьетнаме упаковку и тестирование чипов. Подобное производство с 2006 года во Вьетнаме имеет Intel. За почти два десятка лет это предприятие не продвинулось дальше относительно простых операций по нарезке и упаковке кремниевых пластин. Скорее всего, в Samsung также не рискнут доверить Вьетнаму процесс обработки кремниевых пластин. Для этого Samsung намерена построить завод, например, в США.

Производство полупроводниковых компонентов во Вьетнаме станет третьим крупным бизнесом Samsung в этой стране. Сейчас там выпускается бытовая техника южнокорейского гиганта и половина смартфонов под брендом Samsung.