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Инженеры AUDROS предложили захватывать дроны прямо в воздухе, а не сбивать их

Европейские инженеры проекта AUDROS (AUtonomous DROne System) при Европейском космическом агентстве предложили решение, которое поможет бороться в дронами-разведчиками или нелегальными курьерскими аппаратами, не сбивая их, а производя захват при помощи более крупной машины.

Источник изображений: newatlas.com

Источник изображений: newatlas.com

Систему реализовали на примере октокоптера Eagle One, разработанного чешской компанией Fly4Future, и построенной польской Dronehub зарядной базы для дронов. При выявлении беспилотника-разведчика, Eagle One в автономном режиме взлетает, приближается к месту его обнаружения, зависает над ним и разворачивает стрелу, с которой спускается прочный трос. Трос запутывает винты «вражеского» дрона, как в сети, но не падает на землю, а остаётся висеть на захватившем его аппарате, пока тот не вернётся на базу.

На борту Eagle One предусмотрены две стрелы, поэтому аппарат за один вылет может захватывать не более двух машин. Система недавно успешно завершила испытания в Чехии при поддержке управления исправительных учреждений — дроны часто используются для передачи контрабанды заключённым в колониях. Среди партнёров проекта AUDROS также числятся компании BizGarden и GINA Software.

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Рубрики: Новости Hardware, Дроны и коптеры,
Теги: дрон, захват, бпла
дрон, захват, бпла
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