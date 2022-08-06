3DNews Новости Software Социальные сети Twitter ещё в январе исправила ошибку, и...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Twitter ещё в январе исправила ошибку, из-за которой были раскрыты данные 5,4 млн пользователей

Twitter сообщила, что исправила ошибку в системе безопасности, из-за которой злоумышленники собрали данные о 5,4 млн учётных записей платформы — база была выставлена на продажу на одной из теневых площадок киберпреступников. Уязвимость позволяла указывать номер телефона или адрес электронной почты и выяснять, привязан ли к ним какой-либо аккаунт соцсети.

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

Уязвимость возникла при обновлении кода в июне 2021 года, уточнила администрация платформы. Сведения о ней поступили в январе 2022 года — ошибка была оперативно выявлена и исправлена, а сообщивший о проблеме эксперт получил вознаграждение в размере $6000. Проблема была охарактеризована как «серьёзная угроза» для пользователей — уязвимость можно было использовать для создания базы данных, в которую вошла бы значительная часть пользователей Twitter. Прецеденты случались и ранее: в 2019 году эксперт смог сопоставить 17 млн телефонных номеров с учётными записями сервиса.

К сожалению, о проблеме стали известно слишком поздно: за шесть месяцев с момента её возникновения хакеры успели воспользоваться уязвимостью и собрали базу адресов электронной почты и номеров телефонов — всего 5,4 млн записей. О том, что базу выставили на продажу, в Twitter узнали только в июле: специалисты компании изучили выборку представленных данных и подтвердили, что злоумышленники воспользовались уязвимостью до её официального обнаружения. Пострадавших от инцидента пользователей платформа обязалась уведомить в индивидуальном порядке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Twitter увеличила стоимость премиум-подписки для новых пользователей
Twitter разрешил делиться фрагментами записей в аудиокомнатах
В Twitter произошёл массовый сбой: проблемы наблюдаются по всему миру
M**a позволит пользователям F******k зарабатывать на музыкальных видео — это поможет конкурировать с TikTok
Россия вышла на второе место в мире по числу скачиваний VPN-клиентов
Российский ретейл атаковали вирусы-шифровальщики: сумма выкупа достигает 100 млн рублей
Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Социальные сети,
Теги: twitter, уязвимости, утечка
twitter, уязвимости, утечка
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 52
Forza Horizon 5: Hot Wheels — не этого мы ждали, но тоже хорошо. Рецензия 8
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 7
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 2

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные ещё раз окончательно развенчали миф о квантовом превосходстве системы Google Sycamore
Россия доставила во Францию электротехническое оборудование для термоядерного реактора ИТЭР
Астрономы зафиксировали один из мощнейших выбросов энергии — столкнулись две мёртвые звезды
Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
Китай запустил на орбиту в режиме секретности многоразовый тестовый космический корабль
В файлах Assassin's Creed Valhalla нашли броню Железного человека и ездовое животное из Horizon Forbidden West 5 ч.
Square Enix планирует продать доли в своих студиях и сконцентрироваться на японском рынке 6 ч.
У соцсети Дональда Трампа проблемы со SPAC-слиянием — выход на биржу задерживается 7 ч.
Twitter ещё в январе исправила ошибку, из-за которой были раскрыты данные 5,4 млн пользователей 8 ч.
В GitHub нашли более 35 тыс. клонов популярных библиотек с вредоносными элементами 12 ч.
В Instagram появится поддержка вертикальных фото 13 ч.
Новая статья: Forza Horizon 5: Hot Wheels — не этого мы ждали, но тоже хорошо. Рецензия 23 ч.
На gamescom 2022 привезут первую полноценную демонстрацию геймплея космической стратегии Homeworld 3 05-08 21:57
С игроков Overwatch 2 всё-таки не станут требовать по $45 за облик для персонажа 05-08 21:25
Консольный дебют психоделического шутера Post Void отложили до сентября 05-08 20:49
Отработанные солнечные панели без должной утилизации загрязняют окружающую среду сильнее других гаджетов 3 ч.
MSI выпустила свою версию видеокарты Intel Arc A380 5 ч.
Microsoft освободила несколько сотен мегабайт системной памяти на Xbox Series S ради улучшения игровой производительности 5 ч.
Мини-компьютер Firefly Station M3 оснащён восьмиядерной SoC Rockchip RK3588S и 16 Гбайт RAM 7 ч.
Физики из Санкт-Петербурга создали нанокомпозит для повышения КПД кремниевых солнечных панелей 8 ч.
Samsung начнёт выпуск полупроводниковых компонентов во Вьетнаме уже в 2023 году 10 ч.
Новый компьютерный центр Бостонского университета получит экологичный климат-контроль всего здания благодаря энергии недр 10 ч.
OnePlus выпустит доступные смарт-часы Nord Watch с пульсоксиметром 10 ч.
Apple запустит производство iPhone 14 одновременно в Китае и Индии 11 ч.
Больше всего в Европе бюджетных средств на НИОКР выделяется в Швейцарии, Норвегии и Люксембурге 11 ч.