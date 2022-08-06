Square Enix планирует продать доли в своих студиях и сконцентрироваться на японском рынке

Компания Square Enix провела встречу с инвесторами, чтобы обсудить последние финансовые успехи. Из неё стало известно, что издательство хочет продать доли в некоторых своих студиях, чтобы повысить эффективность капитала. После совещания акции компании выросли более чем на 11 %.

В отчёте живущего в Японии аналитика Дэвида Гибсона (David Gibson) сказано, что продажа Crystal Dynamics и Eidos Montreal компании Embracer Group была первой фазой планов Square Enix. Вторая же включает в себя диверсификацию структуры капитала студий. Растущие затраты на разработку игр вынуждают Square Enix действовать именно так.

Дополнительно компания заявила, что продаёт Crystal Dynamics и Eidos Montreal из опасений, что игры этих студий сократят продажи остальной части издательства. В том числе поэтому Square Enix сконцентрируется на японских играх. И, согласно ожиданиям аналитика, среди желающих приобрести доли студий в первом ряду будут Sony Interactive Entertainment, Tencent и Nexon.

Гибсон также отметил, что, по его оценке, решение Square Enix является «экстраординарным», поскольку у издателя должно быть более чем достаточно денег для удовлетворения своих потребностей без необходимости продавать доли в существующих студиях. После продажи Crystal Dynamics и Eidos Montreal у компании будет $1,4 млрд на руках и нулевой долг, чего достаточно для расширения инвестиций в игры вместо продажи долей в других студиях, считает аналитик.

После завершения сделки по приобретению Crystal Dynamics и Eidos Montreal, компания Embracer Group получит права на большой каталог интеллектуальной собственности, включая Tomb Raider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain.