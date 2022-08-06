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Microsoft освободила несколько сотен мегабайт системной памяти на Xbox Series S ради улучшения игровой производительности

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Xbox Series S, которое освободило сотни дополнительных мегабайт памяти для разработчиков игр. Потенциально это может повысить качество графики или производительность проектов на малой версии консоли.

Xbox Series S. Источник изображения: Microsoft

Xbox Series S. Источник изображения: Microsoft

Освобождение дополнительной памяти вошло в обновление Xbox Game Development Kit (GDK) за июнь 2022 года. Также данный инструментарий для разработки игр получил множество улучшений, которые просило сообщество. Например, ускорение выделения виртуальных адресов для графики. Это позволит Xbox Series S использовать преимущества последних достижений Microsoft в области управления памятью без негативного влияния на производительность.

Когда Xbox Series S вышла в ноябре 2020 года, разработчикам игр было доступно только 8 из 10 Гбайт оперативной памяти — остальной объём зарезервирован операционной системой. Из-за этого некоторые создатели проектов жаловались на трудности при адаптации игр под более слабые характеристики консоли. Теперь же пространства стало доступно немного больше, а значит и процесс переноса игр стал проще.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: xbox series s, microsoft, xbox, игровые консоли
xbox series s, microsoft, xbox, игровые консоли
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