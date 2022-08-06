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MSI выпустила свою версию видеокарты Intel Arc A380

Компания MSI представила низкопрофильную версию графического ускорителя Intel Arc A380. В отличие от вариантов компаний Gunnir и ASRock, выпущенных ранее, новинка от MSI не имеет заводского разгона. Процессор видеокарты работает на частоте 2000 МГц. Ускоритель имеет на борту 6 Гбайт памяти GDDR6. Энергопотребление карты составляет 75 Вт.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Ранее сообщалось, что якобы кто-то из партнёров Intel решил не выпускать свои версии видеокарт Intel Arc Alchemist. Хотя прямо об этом не говорилось, но были предположения, что этим производителем может являться MSI. Однако появление вышеуказанной карты фактически опровергает эти разговоры.

В настоящий момент MSI Arc A380 6G доступна только в составе готовых компьютеров MSI, которые доступно только в китайском онлайн-магазине JD.com. Эти системы предлагаются в трёх конфигурациях. Во всех заявлено наличие видеокарты Arc A380. ПК оснащаются материнскими платами на чипсетах Intel H510M или H610M. Самая доступная сборка предлагает Core i3-10105F, другие оснащаются более производительными Core i5-10400F и Core i5-12400F. Цены на системы варьируются от 3599 до 4399 юаней ($532–$650).

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: msi, intel arc alchemist, intel arc a380, видеокарта
msi, intel arc alchemist, intel arc a380, видеокарта
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