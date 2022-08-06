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Отработанные солнечные панели без должной утилизации загрязняют окружающую среду сильнее других гаджетов

Хотя солнечная энергетика относится к экологичным отраслям, солнечные панели после завершения сроков использования могут нанести значительный вред окружающей среде без надлежащей переработки из-за содержащихся токсичных компонентов. Процесс утилизации отработанных солнечных панелей оказался сложным и дорогим, поэтому не все берутся за это дело, пишет «Коммерсантъ».

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Калифорния (США) является одним из первопроходцев солнечной энергетики. Здесь уже более 20 лет используют солнечные панели для получения электроэнергии и власти штата выделяют на субсидирование этого направления значительные суммы. Срок службы солнечной панели составляет 25–30 лет, так что вскоре здесь столкнутся с проблемой утилизации отработанных панелей.

Впрочем, такая проблема уже есть или вскоре появится и в других странах. Международное агентство по возобновляемой энергетике прогнозирует, что к 2050 году объём отработанных солнечных батарей при негативном сценарии развития событий достигнет 78 млн т.

Без надлежащей переработки солнечные панели способны в большей мере, чем многие другие устройства, нести вред окружающей среде из-за имеющихся токсичных тяжёлых металлов, включая свинец, селен и кадмий. К тому же их переработка сложнее и дороже, чем большинства других гаджетов. Кроме того, этот процесс экономически невыгоден — из панели получают материалов на $2–4, а её переработка, по данным американской национальной лаборатории возобновляемой энергетики (NREL), обходится в $20–30.

Выход из сложившейся ситуации эксперты видят в субсидировании переработки. Также предлагается вменить производителям панелей в обязанность заниматься их утилизацией. А в ЕС уже ввели такие правила. Также могло бы заметно упростить переработку создание единых стандартов для солнечных батарей.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: солнечные батареи, переработка, экология
солнечные батареи, переработка, экология
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