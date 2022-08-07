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Аэрокосмическая компания Thales Alenia Space приостановила работу в России

Франко-итальянский производитель аэрокосмической продукции Thales Alenia Space вынужден приостановить деятельность в России: в качестве причины названы форс-мажорные обстоятельства.

Источник изображений: Thales Alenia Space

Источник изображений: Thales Alenia Space

Thales Alenia Space — это совместное предприятие Thales и Leonardo. Компания является одним из европейских лидеров в области спутниковых систем: она предлагает передовые решения в сфере космической связи, дистанционного зондирования Земли, навигации и науки. За более чем 20 лет сотрудничества с Россией Thales Alenia Space совместно с российской космической промышленностью приняла участие в более чем 40 спутниковых программах.

Осенью 2019 года Thales Alenia Space заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпром космические системы» с целью объединить усилия по производству на территории России конкурентоспособных космических аппаратов с использованием передовых европейских технологий. Речь шла о формировании в Московской области сборочного производства космических аппаратов гражданского назначения.

Как теперь сообщается, в сложившейся геополитической обстановке у Thales Alenia Space возникли сложности с поставками в РФ необходимого оборудования и выполнением монтажных работ в рамках строительства центра сборки и испытаний спутниковых систем в городе Щелкове (Московская область).

«После контактов с компаниями "Газпром космические системы" и Rizzani de Eccher приостановка проекта в связи с форс-мажорными обстоятельствами представляется временным решением», — приводит ТАСС заявление Thales Alenia Space.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: thales alenia space, космос, наука, россия, санкции
thales alenia space, космос, наука, россия, санкции
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