ПК-корпуса Fractal Design Meshify 2 Mini и Define 7 Mini снабжены портом USB Type-C

Компания Fractal Design анонсировала корпуса Meshify 2 Mini и Define 7 Mini для игровых настольных компьютеров относительно небольшого формата. Возможно применение материнских плат типоразмера Micro-ATX, Mini-DTX и Mini ITX.

Версия Meshify 2 Mini получила сетчатую фронтальную панель и левую боковую секцию из закалённого стекла. Модель Define 7 Mini располагает «глухой» лицевой частью, а левая стенка может быть изготовлена из стекла или металла со звукопоглощающим материалом.

Есть четыре посадочных места для карт расширения. Можно задействовать до двух накопителей формата 3,5/2,5 дюйма и до четырёх устройств на 2,5 дюйма. Максимально допустимая длина графического ускорителя составляет 331 мм, длина блока питания — 200 мм.

В комплектацию корпусов изначально включены фронтальный вентилятор Dynamic X2 GP-14 диаметром 140 мм и тыльный вентилятор Dynamic X2 GP-12 на 120 мм. При необходимости могут быть установлены в общей сложности до семи 120-мм вентиляторов или до четырёх 140-мм кулеров. Допускается применение жидкостного контура с радиаторами стандарта до 280 мм. Высота процессорного охладителя не должна превышать 167 мм.

Корпус Meshify 2 Mini имеет размеры 396 × 205 × 406 мм. Он оснащён разъёмом USB 3.1 Gen 2 Type-C, двумя портами USB 3.0 и 3,5-мм аудиогнёздами. Габариты Define 7 Mini — 399 × 205 × 406 мм. Есть разъём USB 3.1 Gen 2 Type-C, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнёзда на 3,5 мм для наушников и микрофона.