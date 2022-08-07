Илон Маск назвал условие, при котором готов купить Twitter за $44 млрд

Известно, что камнем преткновения в споре между руководством Twitter и отказывающимся покупать эту компанию Илоном Маском (Elon Musk) стало количество сомнительных учётных записей в соотношении к общей ежедневной монетизируемой аудитории социальной сети. К выходным миллиардер счёл возможным заявить, что купит Twitter за обещанные $44 млрд, если руководство последней сможет доказать наличие не более 5 % сомнительных учётных записей.

Именно такое значение этого ключевого для определения доходности компании параметра не устраивает мятежного покупателя, но Маск дал понять, что готов вернуться к рассмотрению сделки на прежних условиях, если представители Twitter смогут продемонстрировать достоверный способ определения доли сомнительных учётных записей в произвольной выборке из 100 штук. Миллиардер тем самым ставит под сомнение данные, которые Twitter передала американским регуляторам в рамках подготовки сделки. По мнению Илона Маска, комиссии SEC следовало бы по собственной инициативе проверить эти данные на достоверность.

Обычно свои наиболее значимые заявления со страниц Twitter Илон Маск делает в воскресенье, но на этой неделе он начал заниматься этим ещё в субботу, добавив к изложенным выше комментариям, что готов публично выслушать аргументы генерального директора Twitter Парага Агравала (Parag Agrawal) по поводу доли сомнительных учётных записей. Руководство компании настаивает, что она не превышает 5 %, а Илон Маск убеждён, что показатель в несколько раз выше. Миллиардер даже запустил социологический опрос на своей странице в Twitter на тему достоверности подобных заявлений со стороны руководства социальной сети.