Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 предстали на «живых» снимках

Десятого августа компания Samsung проведёт очередное мероприятие Galaxy Unpacked: на нём дебютируют смартфоны с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Интернет-источники опубликовали «живые» фотографии этих аппаратов, оборудованных гибким дисплеем.

По имеющейся информации, обе новинки будут нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с восемью ядрами (до 3,2 ГГц). Объём оперативной памяти составит не менее 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт и более.

Смартфон в формате книжки Galaxy Z Fold 4 якобы получит 7,6-дюймовый гибкий внутренний дисплей QXGA+ AMOLED и 6,2-дюймовый внешний экран HD+ AMOLED. Частота обновления обеих панелей составит 120 Гц.

На снимках Galaxy Z Fold 4 можно видеть тройную тыльную камеру. Она объединит 50-Мп блок, 12-Мп модуль с широкоугольной оптикой и 10-Мп (или 12-Мп) телефотоблок с 3-кратным оптическим зумом. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА·ч с 25-ваттной зарядкой.

Смартфон-раскладушка Galaxy Z Flip 4, по слухам, будет наделён 6,7-дюймовым гибким экраном Full HD+ с разрешением 2640 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц, а также внешним дисплеем с диагональю от 1,83 до 1,90 дюйма.

Говорится о наличии двойной камеры с парой 12-Мп сенсоров и 10-Мп селфи-блока. Ёмкость аккумулятора составит 3700 мА·ч (с 25-ваттной зарядкой).