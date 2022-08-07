Motorola официально анонсировала характеристики Moto X30 Pro с 200-Мп камерой

11 августа компания Motorola, как ожидается, анонсирует флагманский смартфон Moto X30 Pro — первый в мире аппарат с 200-мегапиксельной камерой. Ключевые характеристики этого устройства теперь раскрыты официально.

Новинка будет нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 3,2 ГГц и передовой модем 5G. Сказано о подготовке модификаций с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. В первом случае вместимость флеш-модуля составит 128 Гбайт, во втором — 256 и 512 Гбайт.

Раскрыта конфигурация камеры. Тыльный трёхкомпонентый блок объединит уже упомянутый 200-мегапиксельный сенсор (Samsung HP1; 1/1,22 дюйма), позволяющий записывать видео в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду, 50-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой (117 градусов) и функцией макросъёмки, а также 12-мегапиксельный телефотокомпонент с датчиком Sony IMX663. Фронтальная камера, расположенная в небольшом отверстии по центру в верхней части дисплея, сможет формировать 60-мегапиксельные изображения.

Смартфон получит высокоэффективную систему охлаждения и аккумуляторную батарею ёмкостью 4550 мА·ч с поддержкой быстрой 125-ваттной зарядки. Размер экрана, по слухам, составит 6,67 дюйма по диагонали, разрешение — FHD+, частота обновления — 144 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.