AMD, Intel и NVIDIA сократили число вакансий

В свете экономического спада AMD, Intel и NVIDIA сократили интенсивность набора новых кадров. Об этом рассказал немецкий ресурс Planet 3DNow!, журналисты которого изучили списки вакансий на сайтах крупнейших производителей и заметили, что число мест уменьшилось у всех трёх.

AMD в наименьшей мере сократила вакансии — это, возможно, отражение позитивного квартального отчёта: выручку удалось повысить на 70 %, а чистая прибыль составила $447 млн. На волне успеха вполне предсказуемо, что компания активно инвестирует в собственные кадры. На прошлой неделе число открытых вакансий в AMD уменьшилось на 4 % — вероятно, нужные люди нашлись. Но и сейчас производитель с 2701 открытой вакансией обгоняет и Intel, и NVIDIA.

NVIDIA сократила вакансии сильнее других: с 7 мая их количество уменьшилось на 68 %, причём 18 % из них пришлись на одну только прошлую неделю. Четыре месяца назад было 3555 мест, а сейчас их 1114. О намерениях снизить темпы набора новых сотрудников компания предупредила в ходе майского квартального отчёта.

Не менее заметны изменения кадровой политики Intel. Впервые за десятилетия производитель показал квартальный убыток в почти $454 млн — сравнимо с прибылью AMD. В мае у Intel были 6092 открытые вакансии против 3439 у AMD, а сегодня разница на 168 вакансий идёт даже не в пользу «синих»: 2533 против 2701. Но нельзя забывать, что Intel готовит многомиллиардные инвестиции в производство.

Все три игрока, перенесли акценты в кадровой политике с набора новых работников на сохранение уже имеющихся талантов, предположили в Tom’s Hardware.