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Производительность видеокарт Intel Arc резко падает в работе со старыми DirectX

Intel подтвердила, что видеокарты серии Arc демонстрируют снижение производительности в играх с DirectX 9 и 11 по сравнению с актуальными DirectX 12 и Vulkan. Проблема состоит в недостаточной оптимизации драйверов, но в краткие сроки решить её не получится, поэтому на старых играх Intel Arc так и будут уступать продукции AMD и NVIDIA.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

На проблему обратил внимание YouTube-канал Linus Tech Tips, авторы которого сравнили работу версий Shadow of the Tomb Raider для DX11 и DX12 на видеокарте Arc A770: в первом случае она показала 38 кадров в секунду, а во втором — все 80. Корень проблемы в том, что DirectX 9, 11 и другие устаревшие API работают не так, как актуальные DirectX 12 и Vulkan. Настройка низкоуровневых параметров графики на старых интерфейсах производится на уровне драйвера — это в значительной степени разгружает разработчиков игр. А DirectX 12 и Vulkan перекладывают эти задачи на игровой движок — разработчики производят все низкоуровневые оптимизации сами.

Intel придётся изрядно потрудиться для оптимизации драйверов под DirectX 9 и 11, и на это, вероятно, уйдёт немало времени — у компании намного меньше опыта в работе с дискретной графикой, чем у AMD и NVIDIA, которые хорошо знают все особенности старых API. На прошлой неделе гендиректор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) признал наличие ошибок при разработке драйверов для дискретных видеокарт: нельзя было просто переносить некоторые решения с ПО для интегрированной графики — слишком уж они отличаются.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, Драйверы,
Теги: intel, arc, видеокарта
intel, arc, видеокарта
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