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Из-за блокировки Роскомнадзора стали недоступны сайты Patreon и Grammarly

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Patreon — сайту для распространения творческих произведений по платной подписке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр Роскомнадзора для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.

Источник изображения: PCMag

Источник изображения: PCMag

Внесение в реестр страницы портала было выполнено на основании статьи 15.3 закона «Об информации», которой регламентируется ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.

«Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети “Интернет”, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», — приводит РИА Новости сообщение на сайте реестра.

Также по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор внёс в реестр страницу сайта онлайн-платформы для помощи в общении на английском языке Grammarly, на которой было размещено заявление о приостановке работы в России и Белоруссии. Основанием для этого послужила та же статья закона «Об информации», что и в случае с Patreon.

Ввиду того, что сайты работают по протоколу HTTPS, блокировка страниц привела к ограничению доступа к обоим сайтам.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: роскомнадзор, блокировка, сайт
роскомнадзор, блокировка, сайт
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