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Минус $1000 — видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 подешевели

Рекомендованная розничная цена видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti в эталонном исполнении составляет $1999, а производительные модели компании EVGA с более эффективным охлаждением оцениваются ещё дороже. Однако самая дешёвая модель EVGA серии FTW3 внезапно стала продаваться на целых $1000 дешевле!

Источник изображения: evga.com

Источник изображения: evga.com

Серия игровых графических адаптеров EVGA RTX 3090 Ti FTW3 включает три модели, и самая недорогая из них, работающая с оригинальными показателями NVIDIA, то есть совсем без разгона, сейчас оценивается в $1149. Розничные продавцы и производители видеокарт начали снижать цены на продукцию около месяца назад. EVGA присоединилась к коллегам и опустила ценник на некоторые из своих версий до $1499, а три недели спустя — ещё на $350.

Видеокарты серии EVGA 3090 Ti FTW3 сейчас продаются на сайте производителя по цене от $1150 до $1400. Стоит отметить, что самая дорогая версия BLACK при стоимости $1400 предлагает более скромную производительность, чем ULTRA, которая стоит на $200 дешевле. Снижение цен на модели серии FTW3 не повлияло на более дорогие HYDRO Copper и K|NGP|N — они по-прежнему продаются за $1500 и $2000 соответственно. И это неудивительно: в комплекте с последней поставляется «бесплатный» блок питания на 1600 Вт.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: nvidia, evga, видеокарта
nvidia, evga, видеокарта
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