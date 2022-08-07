Корейский «Ведьмак»: Krafton опубликовала концепт-арты ролевого экшена по мотивам «Птицы, которая пьёт слёзы»

Компания Krafton объявила о начале активной разработки ролевого экшена, который пока известен под кодовым названием Project Windless. Его авторы хотят создать корейский ответ The Witcher 3: Wild Hunt.

О разработке Project Windless стало известно ещё в мае 2021 года, когда Krafton объявила о начале создания сюжетного ролевого экшена в антураже тёмного фэнтези, который вдохновлён популярной The Witcher 3: Wild Hunt от студии CD Projekt RED. В основу сюжета проекта лягут романы Ли Ёндо (이영도) из серии «Птица, которая пьёт слезы».

Два года назад для разработки Project Windless компания Krafton заручилась помощью голливудского концепт-художника Иэн Маккейг (Iain McCaig), работавшего над «Звёздными войнами», «Гарри Поттером» и «Мстителями». Он рассказал, что его впечатлила история «Птицы, которая пьёт слёзы», потому что она предлагает новые способы исследования человеческой природы. Маккейг также оценил произведение наравне с «Властелином колец» и «Дюной».

Концепт-арты Project Windless

Krafton уже запустила официальный сайт и опубликовала несколько концепт-артов Project Windless. Дата выхода ролевого экшена не была объявлена.