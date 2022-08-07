Инсайдер: разработка Perfect Dark продвигается «очень хорошо»

Разработка перезапуска Perfect Dark студии The Initiative продвигается «очень хорошо». Об этом рассказал журналист Windows Central Джез Корден (Jez Corden) в недавнем подкасте Xbox Two Podcast, где он вместе с Rand al Thor обсудил дела Microsoft.

В руки Джеза Кордена нередко поступает инсайдерская информация об игровых разработках Microsoft и других компаний. В последнем подкасте он упомянул, что The Initiative очень скрытна: все новости о студии в основном посвящены уходу кого-то из команды или найму новых сотрудников. И, что самое забавное, когда он готовил об этом материал, некто из The Initiative связался с Корденом и рассказал, что разработка идёт очень хорошо.

Никаких дополнительных подробностей в подкасте озвучено не было. Тем не менее полезно знать, что у The Initiative всё в порядке, тем более, что в последнее время о студии были лишь негативные новости: многие знаковые сотрудники её покинули.

Как стало известно в конце прошлого года, Perfect Dark — это совместный проект The Initiative и Crystal Dynamics. Однако весной пошли слухи о том, что именно присоединение авторов Tomb Raider послужило замедлением всего процесса создания новой игры.

Perfect Dark выйдет на ПК и Xbox.