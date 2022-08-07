3DNews Технологии и рынок IT. Новости слухи Apple готовит обновлённый Mac mini на чи...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple готовит обновлённый Mac mini на чипах M2 и M2 Pro, но без редизайна

Новая версия компьютера Mac mini вместо предполагавшегося ранее процессора M1 Pro получит более современные чипы M2 и M2 Pro, сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в авторской рассылке Power On.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

По сведениям господина Гурмана, Apple ранее работала над обновлённым Mac mini на чипе M1 Pro — компьютер должен был дебютировать в этом году, однако теперь проект отменен. Вместо него компания выпустит другой, причем предусмотрены две версии устройства: с процессорами нового поколения M2 и M2 Pro. При этом внешний вид мини-компьютера останется прежним, уверен эксперт.

Он также уточнил, что Mac mini на базе процессора M2 уже присвоен модельный индекс J473, а версия с более мощным чипом M2 Pro проходит под кодовыми именем J474. Новый чип имеет гетерогенную архитектуру с 8 производительными и 4 экономичными ядрами. А вот старшие в семействе процессоры M2 Max или Ultra компания не собирается использовать в Mac mini, сохранив их для компьютеров серии Mac Pro, добавляют источники ресурса 9to5Mac.

Наконец, компьютер Mac Studio, по версии господина Гурмана, будет недолговечной моделью: и Mac Studio, и Mac Pro позиционируются примерно одинаково и целевая аудитория у них тоже одна. Наконец, если повезёт, то уже этой осенью следует ожидать дебюта MacBook Pro в версиях с процессорами M2 Pro и M2 Max, хотя модель может быть отложена и на следующий год, уверены в Bloomberg.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple запустит производство iPhone 14 одновременно в Китае и Индии
Apple призвала тайваньских поставщиков соблюдать таможенные нормы Китая, чтобы избежать проблем
Apple может отказаться от 3,5-мм разъёма для наушников в iPad начального уровня
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold 2 получит 8" гибкий экран и фирменный чип Surge C1
Грядёт выпуск смартфонов Xiaomi 12T Pro и Redmi K50S Pro с 200-Мп камерами
Китай активизирует деятельность по импортозамещению в сфере устройств печати со следующего года
Рубрики: Новости Hardware, компьютеры и ноутбуки Apple, слухи,
Теги: apple, mac mini, процессор
apple, mac mini, процессор
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 52
Forza Horizon 5: Hot Wheels — не этого мы ждали, но тоже хорошо. Рецензия 9
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 7
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Инженеры AUDROS предложили захватывать дроны прямо в воздухе, а не сбивать их
Первая в мире ветряная турбина с перерабатываемыми лопастями начала выдавать электричество
Обновление модели Ethereum приведет к уходу майнеров и новым форкам
Вышел безрамочный монитор ASUS VP227HE Eye Care с частотой обновления 75 Гц
Авторы Deus Ex хотят вернуться к серии и сделать то, что «не смогла Cyberpunk 2077»
Корейский «Ведьмак»: Krafton опубликовала концепт-арты ролевого экшена по мотивам «Птицы, которая пьёт слёзы» 4 ч.
Инсайдер: разработка Perfect Dark продвигается «очень хорошо» 4 ч.
Из-за блокировки Роскомнадзора стали недоступны сайты Patreon и Grammarly 8 ч.
Новая статья: Cartel Tycoon — во все тяжкие. Рецензия 21 ч.
Новая статья: Gamesblender № 582: пределы жадности Blizzard, EA и одиночные игры, немного «Смуты» и еще одно достижение Elden Ring 22 ч.
В файлах Assassin's Creed Valhalla нашли броню Железного человека и ездовое животное из Horizon Forbidden West 06-08 18:13
Square Enix планирует продать доли в своих студиях и сконцентрироваться на японском рынке 06-08 17:15
У соцсети Дональда Трампа проблемы со SPAC-слиянием — выход на биржу задерживается 06-08 16:05
Twitter ещё в январе исправила ошибку, из-за которой были раскрыты данные 5,4 млн пользователей 06-08 15:48
В GitHub нашли более 35 тыс. клонов популярных библиотек с вредоносными элементами 06-08 11:48
Apple готовит обновлённый Mac mini на чипах M2 и M2 Pro, но без редизайна 4 ч.
В 2021 году выбросы углекислого газа Amazon снова выросли на 18 % 6 ч.
В Steam появилась поддержка контроллеров Nintendo Joy-Con 7 ч.
Производительность видеокарт Intel Arc резко падает в работе со старыми DirectX 8 ч.
AMD, Intel и NVIDIA сократили число вакансий 9 ч.
Motorola официально анонсировала характеристики Moto X30 Pro с 200-Мп камерой 11 ч.
Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 предстали на «живых» снимках 14 ч.
Тайваньский производитель чипов UMC демонстрирует рекордную выручку 10 месяцев подряд 14 ч.
ПК-корпуса Fractal Design Meshify 2 Mini и Define 7 Mini снабжены портом USB Type-C 15 ч.
Аэрокосмическая компания Thales Alenia Space приостановила работу в России 16 ч.