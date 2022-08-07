Apple готовит обновлённый Mac mini на чипах M2 и M2 Pro, но без редизайна

Новая версия компьютера Mac mini вместо предполагавшегося ранее процессора M1 Pro получит более современные чипы M2 и M2 Pro, сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в авторской рассылке Power On.

По сведениям господина Гурмана, Apple ранее работала над обновлённым Mac mini на чипе M1 Pro — компьютер должен был дебютировать в этом году, однако теперь проект отменен. Вместо него компания выпустит другой, причем предусмотрены две версии устройства: с процессорами нового поколения M2 и M2 Pro. При этом внешний вид мини-компьютера останется прежним, уверен эксперт.

Он также уточнил, что Mac mini на базе процессора M2 уже присвоен модельный индекс J473, а версия с более мощным чипом M2 Pro проходит под кодовыми именем J474. Новый чип имеет гетерогенную архитектуру с 8 производительными и 4 экономичными ядрами. А вот старшие в семействе процессоры M2 Max или Ultra компания не собирается использовать в Mac mini, сохранив их для компьютеров серии Mac Pro, добавляют источники ресурса 9to5Mac.

Наконец, компьютер Mac Studio, по версии господина Гурмана, будет недолговечной моделью: и Mac Studio, и Mac Pro позиционируются примерно одинаково и целевая аудитория у них тоже одна. Наконец, если повезёт, то уже этой осенью следует ожидать дебюта MacBook Pro в версиях с процессорами M2 Pro и M2 Max, хотя модель может быть отложена и на следующий год, уверены в Bloomberg.