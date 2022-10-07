Нужно больше миллиампер-часов: история серии TECNO POVA

Казалось бы, какой может быть история серии, которой два года от роду (первый TECNO POVA вышел в 2020 году)? Но не все так просто — на самом деле у семейства смартфонов TECNO с особо крупными экранами и, соответственно, особо крупными батареями чуть более долгая и насыщенная история.

Про то, как выглядят сегодняшние линейки смартфонов TECNO, мы уже рассказывали летом — в этом материале мы поговорим о, пожалуй, наиболее специфичной и интересной серии, TECNO POVA.

По факту, первым в серии стал смартфон TECNO Pouvoir 1 (в переводе с французского — «сила») образца мая 2018 года. Не самый большой (даже по меркам четырехлетней давности) дисплей (5,5 дюйма), простенькая платформа MediaTek MT6580W, одинарная тыльная камера, но главное — батарея емкостью 5000 мА·ч. Как итог — сам концепт «смартфон с огромным экраном, но при этом с хорошей автономностью» еще не сформирован, речь идет только о долгом времени работы на одном заряде при крайне невысокой цене, но начало серии было положено. Отметим ее основные вехи.

TECNO Pouvoir 3 Plus можно называть первым смартфоном серии, который с натяжкой формирует те ценности, которые в будущем будут подхвачены POVA: экран подрос до вполне приличных для 2019 года 6,35 дюйма, батарея при этом тоже подросла — 6000 мА·ч. Это все еще смартфон нижнего ценового диапазона (до 10 тысяч рублей), но крупный и с отличной автономностью.

Но настоящим «POVA до выхода первого POVA» стал TECNO Pouvoir 4 Pro, представленный в июле 2020-го. Скажу даже — более POVA, чем нынешние POVA. Смартфон получил экран диагональю 7,0 дюйма — полноценный планшетный уровень, который в данном случае подкреплялся аккумулятором на те же шесть тысяч миллиампер-час. Собственно, основываясь на этой модели, все еще принадлежащей к бюджетному ценовому диапазону, TECNO через пару месяцев и запустит серию POVA – имя, которое на эсперанто значит «способный», но едва ли производитель отсылал к этому искусственному языку; скорее это просто было производное от Pouvoir.

Технически же первым смартфоном серии стал TECNO POVA, анонсированный в октябре 2020 года: HD-экран диагональю 6,8 дюйма, платформа среднего класса (MediaTek Helio G80), вполне приемлемая тройная камера с одним фокусным расстоянием, но при содействии макро-модуля, и, самое главное, аккумулятор на 6000 мА·ч, что позволяет сохранять аппарату высокую автономность даже при огромной диагонали экрана.

Про TECNO POVA, стремящуюся в чуть более высокий ценовой диапазон, мы уже поговорили в начале материала. Вторым в серии стал смартфон TECNO POVA 2, о котором мы рассказывали подробно: уже Full HD-экран (впервые в истории серии) диагональю 6,9 дюйма, вполне достойная для этого уровня платформа MediaTek Helio G85 и, конечно же, впечатляющий аккумулятор — рекордной в истории серии емкостью 7000 мА·ч. Это огромный, толстый и не слишком удобный в использовании смартфон, у которого на максимум выкручены две ручки: «размеры экрана» и «автономность». Да, крупная батарея тут служит не только для строчки в списке характеристик, а обеспечивает действительно впечатляющее время работы на одном заряде.

Этим же летом был представлен TECNO POVA 3 – его подробный обзор мы тоже выпускали. Это крайне удачное развитие идей первых двух моделей — с более интересным дизайном, свежей аппаратной платформой (MediaTek Helio G88), поддержкой частоты обновления экрана диагональю 6,95 дюйма в 90 Гц, стереодинамиками и увеличенным объемом оперативной памяти. Но и выросшей стартовой ценой.

Компенсировать плавно растущие цены на смартфоны серии должны смартфоны новой, более бюджетной, подсерии TECNO POVA Neo. В декабре прошлого года был выпущен первый TECNO POVA Neo, предлагающий HD-экран диагональю 6,8 дюйма, одинарную, по сути, камеру, простенькую платформу MediaTek Helio G25, но не забывающий об аккумуляторе на шесть тысяч миллиампер-час. Это прямой наследник четырех поколений TECNO Pouvoir.

Сейчас же запускается модель TECNO POVA Neo 2: MediaTek Helio G85, все еще HD-экран (диагональю 6,82 дюйма), аккумулятор на 7000 мА·ч, причем с поддержкой относительно быстрой зарядки. Отмечаем очень яркий дизайн, следы которого также проявятся в новой старшей модели серии. TECNO POVA Neo 2 доступен в России с 3 октября по рекомендованной розничной цене 11 990 рублей за версию 4+64 Гбайт и 13 990 рублей за версию 6+128 Гбайт.

Ну и с выпуском следующего «флагмана» серии, если можно сказать такое о представителе всего одной линейки производителя, TECNO не стала затягивать — и уже сейчас, спустя три месяца после запуска TECNO POVA 3, мы получаем TECNO POVA 4 Pro: первый смартфон в истории серии с AMOLED-дисплеем c частотой 90 Гц, мощным процессором MediaTek Helio G99 и максимальным объемом памяти 256+8 Гбайт. Но о нем мы поговорим подробнее уже чуть позже — сейчас мы готовим подробный обзор этого аппарата.