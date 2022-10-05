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Видео дня: энтузиаст показал, как выглядит наша Вселенная в Minecraft

Блогер ChrisDaCow, специализирующийся на кинематографических роликах и сборках модификаций для Minecraft, поделился с игроками своим новым творением в блоковой песочнице от Mojang — он создал «целую Вселенную».

Источник изображения: ChrisDaCow

Источник изображения: ChrisDaCow

В ролике у себя на YouTube-канале (прикреплён ниже) энтузиаст отмечает, что, само собой, всю Вселенную с её невообразимыми масштабами в Minecraft было не уместить, поэтому пришлось пойти на некоторые жертвы.

Так, планеты нашей Солнечной системы оказались примерно в 700 тыс. раз меньше своих прототипов, а образующие сверхмассивную чёрную дыру три идеально перетекающих друг в друга диска создают лишь иллюзию её эффекта.

*на почте* Только на раскрашивание структуры у ChrisDaCow ушло два дня (источники изображения: ChrisDaCow и NASA)

Только на раскрашивание структуры у ChrisDaCow ушло два дня (источники изображения: ChrisDaCow и NASA)

Что касается наполнения блоковой «Вселенной», то ChrisDaCow ограничился Солнечной системой, скоплением галактик и «Столпами Творения» — областью звёздообразования в Туманности Орёл на расстоянии около 7000 световых лет от Земли.

Вдобавок к построению самих «столпов» (которые, согласно вычислениям блогера, больше нашей Солнечной системы в 1175 раз) энтузиасту пришлось проработать освещение, окружающие звёзды и «волшебный светящийся фон».

Наконец, ChrisDaCow создал сгустки галактических скоплений и пустот, которыми видится Вселенная в симуляции её крупномасштабной структуры. Весь процесс работы, который занял у блогера полтора месяца, запечатлён в 13-минутном видео выше.

Приобщиться к видению Вселенной в блоковом исполнении ChrisDaCow могут подписчики его Patreon. Чтобы получить доступ к шести сборкам Minecraft (с Солнечной системой, чёрной дырой и так далее), придётся заплатить $5.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Казуальные игры, Моды, патчи, дополнения,
Теги: minecraft, mojang, песочница
minecraft, mojang, песочница
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