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Apple попросила партнёров перенести производство наушников AirPods и Beats в Индию

Стало известно, что компания Apple впервые попросила своих партнёров, занимающихся производством наушников AirPods и Beats, перенести часть мощностей в Индию. Это хорошая новость для страны, которая давно заявляла о готовности стать крупным производственным центром для американской компании.

Источник изображения: AP

Источник изображения: AP

Для Apple перенос части производства наушников в Индию является очередным шагом на пути диверсификации цепочек поставок. Это связано с тем, что компания стремится снизить риск сбоев в цепочках поставок из-за напряжённости в отношениях между Китаем и США, а также строгой политики Китая в отношении распространения коронавирусной инфекции. По данным источника, Apple ведёт переговоры о расширении производства наушников, включая флагманские устройства, в Индии с некоторыми своими поставщиками.

Компания Luxshare Precision Industry и её дочерние предприятия, которые уже производят AirPods во Вьетнаме и Китае, также планирует выпускать наушники Apple в Индии. Однако сейчас Luxshare сосредоточена на производстве наушников во Вьетнаме, что может помешать компании начать выпускать устройства AirPods в Индии одновременно с конкурентами.

Напомним, наушники AirPods стали одним из первых продуктов Apple, которые массово производятся за пределами Китая, чему способствовала напряжённость в отношениях между США и Поднебесной. Ежегодно производится более 70 млн наушников Apple, что по объёму поставок компании является вторым результатом, уступая лишь iPhone. Отмечается, что большая часть производства наушников Beats также переместилась во Вьетнам ещё в прошлом году.

Перенос производства AirPods и Beats в Индию увеличит производственные площади Apple в стране, где уже выпускаются iPhone 14. В прошлом в Индии выпускались только более старые модели смартфонов на предприятиях компании Wistron, а само производство в стране функционирует с 2017 года. Хотя изначально индийское производство предназначалось для обслуживания местного рынка, сейчас Apple рассматривает страну как стратегическую производственную базу, а экспортируемые оттуда устройства попадают на рынки разных стран, в том числе в Европу.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: airpods, beats, apple, индия
airpods, beats, apple, индия
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