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Альянс США, Тайваня, Южной Кореи и Японии для технического сдерживания Китая может сильно навредить их экономикам

В конце сентября представители властей США, Тайваня, Южной Кореи и Японии провели в дистанционном формате совещание на тему перспектив создания технологического альянса Chip 4, который в прессе принято считать направленным на сдерживание технического развития Китая. Тайваньские чиновники уже выразили озабоченность возможными последствиями создания такого альянса, попутно заявив о высокой степени зависимости экономики острова от КНР.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Прежде всего, Китай является крупнейшим торговым партнёром Тайваня. Заместитель министра экономики острова Чэнь Чжэн-Ци (Chen Chern-Chyi) на пресс-конференции, посвящённой итогам этого совещания, подчеркнул, что полупроводниковая отрасль сама по себе предполагает сотрудничество разных стран. Производственное оборудование поставляется преимущественно из США и Европы, сырьё поступает из Японии, а технологии — из Южной Кореи и Тайваня. Чтобы сформировать устойчивые цепочки поставок, необходимо активно сотрудничать.

По словам тайваньского чиновника, перед властями острова стоит сложная дилемма, поскольку полностью изолироваться от торговли с Китаем не удастся. Скорее всего, тайваньские компании продолжат сотрудничать с китайскими, хотя бы в тех сферах, которые будут разрешены правительством. При этом Тайвань собирается усиленно охранять свои торговые секреты и передовые технологии, а также предотвращать незаконное переманивание ценных кадров в Китай. Контролировать экспорт продукции с Тайваня в КНР довольно сложно в том случае, если не удаётся доказать, что соответствующие товары могут быть использованы покупателями в военных целях. Власти Тайваня, тем не менее, готовы неустанно работать над устранением прорех в системе национальной безопасности. В прошлом году объём экспорта с Тайваня в КНР достиг $188,9 млрд, причём на промышленное оборудование и интегральные микросхемы пришлась основная его часть.

Как отмечают эксперты, для Южной Кореи попытка отстраниться от Китая тоже может обернуться серьёзными экономическими потерями, поскольку в прошлом году на китайское направление пришлось 25 % корейского экспорта, а США в этом выражении довольствовались лишь 15 %. Китай также является крупнейшим импортёром товаров в Южную Корею. Япония получает из Китая многие компоненты и сырьё, поэтому для обоих потенциальных участников альянса Chip 4 вступление в это руководимое США объединение повлечёт ряд проблем. С одной стороны, Южная Корея и Япония хотят построить самодостаточную полупроводниковую отрасль, и в этом стремлении они вынуждены полагаться на технологии американского происхождения. С другой стороны, ухудшение взаимоотношений с Китаем нанесёт серьёзный урон и Тайваню, и Южной Корее, и Японии. Среди потенциальных членов этого альянса слишком много противоречий, чтобы он обрёл жизнеспособность в сжатые сроки.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: сша, тайвань, китай, торговая война, полупроводники
сша, тайвань, китай, торговая война, полупроводники
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