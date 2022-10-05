AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 22.10.1 с поддержкой игры Overwatch 2

Компания AMD выпустила новый пакет графического драйвера AMD (Radeon) Software Adrenalin Edition 22.10.1. В него добавлена поддержка игры Overwatch 2, а также исправлен ряд ошибок прошлых версий драйвера.
Компания сообщила, что исправила проблему, при которой графический процессор для обработки изображений мог быть недоступен при использовании Adobe Lightroom на видеокартах серии Radeon RX 6000. Кроме того, AMD исправила сбой в игре Street Fighter 6 Beta.
Список известных проблем:
- Radeon Super Resolution может не срабатывать после изменения разрешения или настроек HDR в таких играх, как Nioh 2;
- меню панели настроек Oculus и визуализированные контроллеры могут выглядеть прыгающими/шатающимися на Oculus Quest 2 на видеокартах Radeon RX 6800 XT;
- загрузка GPU может застрять на 100 % в показателях производительности Radeon после закрытия игр при использовании видеокарт Radeon 570;
- при предварительном просмотре временной шкалы в VEGAS Pro некоторые цвета могут отображаться инвертированными;
- в браузерах на основе Chromium могут возникать заикания видео на расширенных мониторах со смешанной частотой обновления, использующих графические процессоры серии Radeon RX 6000;
- пользователи могут столкнуться с пропуском кадров во время воспроизведения видео с использованием аппаратного ускорения в браузерах на видеокартах Radeon RX 6000;
- на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6700 XT, на дисплее могут ненадолго появляться искажения при переключении между окнами видео и игр;
- если для параметра обновления вертикальной синхронизации установлено значение «Всегда отключено», во время воспроизведения видео с использованием графических процессоров серии Radeon RX 6000 могут возникать зависания системы или истечение времени ожидания драйвера;
- тайм-аут драйвера может возникнуть при использовании аппаратного кодирования HEVC на видеокартах Radeon RX 6000.
Загрузить новый пакет графического драйвера AMD (Radeon) Software Adrenalin 22.10.1 можно с официального сайта компании AMD.
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