NVIDIA: видеокарта GeForce RTX 4090 обеспечит в Overwatch 2 более 500 FPS с разрешением 1440p

До релиза видеокарты GeForce RTX 4080 остаётся ещё месяц, а вот флагманская GeForce RTX 4090 поступит в продажу уже на следующей неделе. По этому случаю компания NVIDIA решила поделиться данными о производительности своей самой мощной карты в игре Overwatch 2. Туда же добавлена информация о производительности и других моделей.

Согласно опубликованному NVIDIA графику, GeForce RTX 4090 способна выдавать в Overwatch 2 более 500 кадров в секунду при разрешении 2560 × 1440 и максимальных настройках графики.

Разница между GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 16GB очень значительная — 139 кадров в секунду. Обе карты позиционируются производителем в качестве решений, способных выдавать более 360 кадров в секунду, что идеально подойдёт для владельцев мониторов с поддержкой обновления 360 Гц.

Что касается младшей версии GeForce RTX 4080, оснащённой 12 Гбайт памяти, то она в той же игре Overwatch 2 демонстрирует чуть меньше 300 кадров в секунду. К сожалению, в график производительности не добавлена для сравнения модель GeForce RTX 3090. Однако NVIDIA предоставила информацию о быстродействии модели GeForce RTX 3080, которую GeForce RTX 4080 12GB обгоняет на 47 кадров в секунду.

NVIDIA рекомендует следующие настройки графики для игры Overwatch 2 в зависимости от той или иной видеокарты: