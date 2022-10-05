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NVIDIA: видеокарта GeForce RTX 4090 обеспечит в Overwatch 2 более 500 FPS с разрешением 1440p

До релиза видеокарты GeForce RTX 4080 остаётся ещё месяц, а вот флагманская GeForce RTX 4090 поступит в продажу уже на следующей неделе. По этому случаю компания NVIDIA решила поделиться данными о производительности своей самой мощной карты в игре Overwatch 2. Туда же добавлена информация о производительности и других моделей.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Согласно опубликованному NVIDIA графику, GeForce RTX 4090 способна выдавать в Overwatch 2 более 500 кадров в секунду при разрешении 2560 × 1440 и максимальных настройках графики.

Разница между GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 16GB очень значительная — 139 кадров в секунду. Обе карты позиционируются производителем в качестве решений, способных выдавать более 360 кадров в секунду, что идеально подойдёт для владельцев мониторов с поддержкой обновления 360 Гц.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Что касается младшей версии GeForce RTX 4080, оснащённой 12 Гбайт памяти, то она в той же игре Overwatch 2 демонстрирует чуть меньше 300 кадров в секунду. К сожалению, в график производительности не добавлена для сравнения модель GeForce RTX 3090. Однако NVIDIA предоставила информацию о быстродействии модели GeForce RTX 3080, которую GeForce RTX 4080 12GB обгоняет на 47 кадров в секунду.

NVIDIA рекомендует следующие настройки графики для игры Overwatch 2 в зависимости от той или иной видеокарты:

  • NVIDIA GeForce RTX 3060 — 1080p для получения 144+ FPS;
  • NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti — 1080p для получения 360+ FPS;
  • NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB — 1440p для получения 360+ FPS;
  • NVIDIA GeForce RTX 4090 — 1440p для получения 500+ FPS.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 4090, geforce rtx 4080, overwatch 2, производительность
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