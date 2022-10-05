STMicro построит завод по выпуску кремниевых пластин на Сицилии — Еврокомиссия выделила 292,5 млн евро

Еврокомиссия одобрила выделение финансирования франко-итальянской компании STMicroelectronics, намеренной построить завод по выпуску полупроводниковых компонентов. Благодаря этому предприятию в регионе появится около 700 рабочих мест. По данным комиссии, из фонда Recovery and Resilience Facility (RRF) будет выделено 292,5 млн евро на поддержку строительства производства пластин из карбида кремния в Катании на Сицилии.

Инвестиции компании рассчитаны на период до 2026 год, а новый грант станет только подспорьем в этом деле. Помощь будет выделена в виде прямого гранта в дополнение к затратам самой компании в объёме 730 млн евро. Завод будет построен рядом с уже имеющимися мощностями, занимающимися выпуском пластин. Ожидается, что производство начнётся уже в 2023 году. Известно, что конкуренты из Intel также анонсировали строительство многомиллиардного завода в Италии и ведут переговоры с Римом для заключения окончательного соглашения.

Ожидается, что принятие Италией новых мер усилит цепочку поставок в Европе и поможет осуществить «зелёный» и цифровой переход в автопромышленности и других отраслях. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер (Margrethe Vestager). Предполагается, что европейская индустрия получит новый надёжный источник инновационных субстратов для энергоэффективных чипов. По словам представителя Еврокомиссии, реализация проекта позволит создать и рабочие места для высококвалифицированных сотрудников на Сицилии.

Для увеличения производства полупроводников в Европе официальный Брюссель принял Закон о чипах (по аналогии с американским Законом о чипах), обеспечивающий инвестиции в соответствующую отрасль в регионе в объёме 15 млрд евро к 2030 году помимо уже запланированных 30 млрд евро инвестиций в рамках различных проектов и государственных планов.