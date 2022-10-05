Google выпустила первые смартфоны Pixel в 2016 году. Хотя первые три поколения устройств были встречены достаточно тепло как критиками, так и пользователями, после выхода смартфонов Pixel 4 дела пошли не так хорошо. На это указывают данные аналитической и консалтинговой компании International Data Corporation, которая подсчитала, что за всё время Google продала столько смартфонов Pixel, сколько Samsung продаёт за месяц.

Независимо от того, насколько хороши смартфоны Pixel, Google потребуются десятилетия, чтобы догнать южнокорейского гиганта по объёмам продаж. По подсчётам IDC, с 2016 года, когда на рынке появились первые смартфоны Pixel, Google реализовала 27,6 млн устройств. Это значение составляет примерно десятую часть объёма смартфонов, проданных Samsung в 2021 году. Другими словами, Google потребуется 60 лет, чтобы продать столько же смартфонов, сколько Samsung реализует за год.

Огромная разница в продажах заставляет подумать, что Google делает что-то не так. По мнению специалистов, Google не стремится к конкуренции с Samsung на глобальном рынке смартфонов. Вместо этого компания выпускает смартфоны в основном для американского рынка, поскольку в США после ухода с рынка LG и HTC, а также усиления недоверия к китайским устройствам, практически нет альтернатив iPhone. В США по-прежнему хорошо продаются Android-смартфоны Sony, но в этом сегменте японская компания давно не входит в число лидеров.

Несмотря на огромную разницу в объёме продаж смартфонов Google и Samsung, американская компания не намерена переставать выпускать новинки. В ближайшее время Google официально презентует устройства Pixel 7, а в следующем году на смену им придут смартфоны Pixel 8.