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Google потребуется 60 лет, чтобы продать столько же смартфонов, сколько Samsung реализует за год

Google выпустила первые смартфоны Pixel в 2016 году. Хотя первые три поколения устройств были встречены достаточно тепло как критиками, так и пользователями, после выхода смартфонов Pixel 4 дела пошли не так хорошо. На это указывают данные аналитической и консалтинговой компании International Data Corporation, которая подсчитала, что за всё время Google продала столько смартфонов Pixel, сколько Samsung продаёт за месяц.

Источник изображения: google.com

Источник изображения: google.com

Независимо от того, насколько хороши смартфоны Pixel, Google потребуются десятилетия, чтобы догнать южнокорейского гиганта по объёмам продаж. По подсчётам IDC, с 2016 года, когда на рынке появились первые смартфоны Pixel, Google реализовала 27,6 млн устройств. Это значение составляет примерно десятую часть объёма смартфонов, проданных Samsung в 2021 году. Другими словами, Google потребуется 60 лет, чтобы продать столько же смартфонов, сколько Samsung реализует за год.

Огромная разница в продажах заставляет подумать, что Google делает что-то не так. По мнению специалистов, Google не стремится к конкуренции с Samsung на глобальном рынке смартфонов. Вместо этого компания выпускает смартфоны в основном для американского рынка, поскольку в США после ухода с рынка LG и HTC, а также усиления недоверия к китайским устройствам, практически нет альтернатив iPhone. В США по-прежнему хорошо продаются Android-смартфоны Sony, но в этом сегменте японская компания давно не входит в число лидеров.

Несмотря на огромную разницу в объёме продаж смартфонов Google и Samsung, американская компания не намерена переставать выпускать новинки. В ближайшее время Google официально презентует устройства Pixel 7, а в следующем году на смену им придут смартфоны Pixel 8.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: pixel, google, samsung, смартфоны
pixel, google, samsung, смартфоны
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