Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A1+ ценой от $85

Параллельно с презентацией флагманской серии смартфонов Xiaomi 12T компания Xiaomi без особого ажиотажа выпустила бюджетный смартфон Redmi A1+ с ценой всего от $85.

Новая модель базируется на четырёхъядерном процессоре MediaTek Helio A22 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем IMG PowerVR GE8300. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 2 или 3 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя eMMC 5.1 — 32 Гбайт. Ёмкость памяти можно увеличить благодаря слоту для карт памяти microSD объёмом до 1 Тбайт.

Смартфон Redmi A1+ оснащён 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1600 × 720 точек), частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 20:9. В каплевидном вырезе в верхней части дисплея размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2 для селфи и видеозвонков. Тыльная камера смартфона включает 8-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.2 с дополнительным датчиком на 0,3 мегапикселя. Также на тыльной панели находится сканер отпечатков пальцев.

Батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 10 Вт обеспечивает до 30 часов автономной работы в режиме звонков и до 22 часов просмотра видео.

Спецификации смартфона также включают адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,, два слота для SIM-карт, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Устройство работает под управлением ОС Android 12 Go Edition. Цвет корпуса — светло-синий, светло-зелёный и чёрный.