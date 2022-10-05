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Fractal Design признала брак в СЖО Lumen — в них выпадает осадок, что мешает охлаждению

Компания Fractal Design сообщила об обнаружении производственного брака в системах жидкостного охлаждения Lumen. Внимание на проблему производитель обратил после жалоб в техподдержку нескольких владельцев данных СЖО. Все заявили о чрезмерно высоких температурных показателях центральных процессоров при использовании данных систем охлаждения.

Источник изображения: Fractal Design

Источник изображения: Fractal Design

Проверка показала, что в некоторых СЖО Lumen в составе алюминиевых радиаторов используется припой, а также другие материалы, которые могут вызывать химическую реакцию при контакте с охлаждающей жидкостью. Со временем это может привести к накоплению осадка в контуре СЖО, что в конечном итоге снижает её эффективность.

Производитель отмечает, что в последних партиях СЖО Lumen таких проблем не встречается. Тем не менее компания решила отозвать из продажи по всему миру системы жидкостного охлаждения Lumen до тех пор, пока она не убедится в их 100-процентной надёжности. Fractal Design указывает, что её команда инженеров ведёт разработку новой версии радиатора и новой формулы охлаждающей жидкости.

Тем владельцам СЖО Lumen, которые столкнулись с вышеуказанной проблемой, компания готова заменить системы жидкостного охлаждения. Однако для этого потребуется подождать примерно шесть недель. Производитель рекомендует владельцам бракованных систем жидкостного охлаждения Lumen заполнить заявку на замену СЖО на официальном сайте Fractal Design. Там же более точно расскажут о сроках замены.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: fractal design, сжо, брак, система жидкостного охлаждения
fractal design, сжо, брак, система жидкостного охлаждения
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