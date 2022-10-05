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Intel обновила системные требования видеокарт Arc — теперь они официально совместимы с Ryzen 3000 и Ryzen 5000

Компания Intel обновила системные требования для видеокарт Arc Alchemist, которые изначально были опубликованы ещё в июне этого года. Если раньше указывалось на необходимость использования только процессоров Intel, причём не старше Core 10-й серии (Comet Lake), то теперь в качестве совместимых указываются также процессоры AMD Ryzen 3000 и Ryzen 5000.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Ранее Intel уже говорила о том, что для максимальной производительности видеокартам Arc Alchemist требуется поддержка у системы технологии Resizable BAR, что и подтвердили тесты. Напомним, что Resizable BAR (ReBAR) открывает доступ центральному процессору ко всему стеку оперативной памяти видеокарты. В новых системных требованиях видеокарт Intel по-прежнему настаивает на наличии у ПК поддержки ReBAR. Новые видеокарты просто не предназначены для работы со старыми ПК.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Для работы видеокарт Arc Alchemist также указывается необходимость использования операционных систем Windows 10 20H2 или Windows 11. С Windows 7 видеокарты Intel работать не будут — для этой ОС нет драйверов. Как пишет портал VideoCardz, представитель Intel Том Петерсен (Tom Petersen) недавно сообщил, что компания лишь планирует заняться оптимизацией своих видеокарт для работы в составе систем без поддержки ReBAR.

Следует напомнить, что на следующей неделе в продажу должны поступить видеокарты Intel Arc A770 и Arc A750. Их релиз запланирован на 12 октября.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: intel arc alchemist, intel arc, видеокарты, системные требования
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