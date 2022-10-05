SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с тремя астронавтами и российским космонавтом Анной Кикиной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и аэрокосмическая компания SpaceX приступили к реализации миссии Crew-5, в рамках которой на Международную космическую станцию отправился экипаж, состоящий из двух американских и одного японского астронавтов, а также российского космонавта. Старт ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде состоялся в 12:00 по местному времени (19:00 мск).

Через несколько минут после старта первая ступень Falcon 9 отделилась и совершила успешную посадку на специальную автономную плавучую платформу у берегов Флориды в Атлантическом океане.

В состав экипажа миссии Crew-5 вошли астронавты NASA Николь Манн (Nicole Mann) и Джош Касада (Josh Casada), астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката (Koichi Wakata), а также космонавт госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина. После стыковки с МКС и перехода на орбитальную станцию у экипажа будет несколько месяцев для проведения различных научных экспериментов, пока их не сменит новый экипаж.

Россиянка станет первой участницей программы перекрёстных полётов NASA и «Роскосмоса», которая предполагает доставку на МКС российских космонавтов на кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на «Союзах». Анна Кикина отправилась в США в начале сентября для прохождения подготовки к предстоящему полёту в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. На этих выходных членов экипажа доставили на мыс Канаверал, где расположен Космический центр имени Кеннеди. Заметим, что в последний раз российские космонавты летали на американском корабле в 2002 году

Изначально запуск миссии Crew-5 планировалось провести 3 октября, но из-за бушевавшего во Флориде урагана «Иэн» NASA дважды переносило пуск. Стыковка корабля Crew Dragon с МКС должна пройти в автоматическом режиме. Ожидается, что она начнётся 6 октября в 16:57 по времени Восточного побережья США (23:57 мск). Продолжительность миссии Crew-5 составит 145 суток.