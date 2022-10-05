3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос SpaceX запустила к МКС корабль Crew Drag...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с тремя астронавтами и российским космонавтом Анной Кикиной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и аэрокосмическая компания SpaceX приступили к реализации миссии Crew-5, в рамках которой на Международную космическую станцию отправился экипаж, состоящий из двух американских и одного японского астронавтов, а также российского космонавта. Старт ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде состоялся в 12:00 по местному времени (19:00 мск).

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Через несколько минут после старта первая ступень Falcon 9 отделилась и совершила успешную посадку на специальную автономную плавучую платформу у берегов Флориды в Атлантическом океане.

В состав экипажа миссии Crew-5 вошли астронавты NASA Николь Манн (Nicole Mann) и Джош Касада (Josh Casada), астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката (Koichi Wakata), а также космонавт госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина. После стыковки с МКС и перехода на орбитальную станцию у экипажа будет несколько месяцев для проведения различных научных экспериментов, пока их не сменит новый экипаж.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Россиянка станет первой участницей программы перекрёстных полётов NASA и «Роскосмоса», которая предполагает доставку на МКС российских космонавтов на кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на «Союзах». Анна Кикина отправилась в США в начале сентября для прохождения подготовки к предстоящему полёту в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. На этих выходных членов экипажа доставили на мыс Канаверал, где расположен Космический центр имени Кеннеди. Заметим, что в последний раз российские космонавты летали на американском корабле в 2002 году

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Изначально запуск миссии Crew-5 планировалось провести 3 октября, но из-за бушевавшего во Флориде урагана «Иэн» NASA дважды переносило пуск. Стыковка корабля Crew Dragon с МКС должна пройти в автоматическом режиме. Ожидается, что она начнётся 6 октября в 16:57 по времени Восточного побережья США (23:57 мск). Продолжительность миссии Crew-5 составит 145 суток.

Источник изображения: NASA

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российские космонавты успешно испытали 3D-принтер на борту МКС
Российские космонавты вернулись с МКС и успешно приземлились в Казахстане
«Роскосмос» доставил на МКС двух космонавтов и одного астронавта — это первый перекрёстный полёт в рамках нового соглашения с NASA
NASA сообщило о проблеме в работе самого чувствительного прибора телескопа «Джеймс Уэбб»
Второй арабский ровер на Луну доставят китайцы — он будет искать водяной лёд в кратерах
Virgin Orbit нашла место для космодрома в Австралии — его сделают из аэропорта
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: crew-5, spacex, мкс
crew-5, spacex, мкс
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Покупка Маском Twitter вновь под вопросом — нужно решить проблему с кредитом на $13 млрд 5 мин.
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 5 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 8 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 5 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 8 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 9 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.