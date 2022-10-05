Mastercard снизит риски при покупке криптовалюты

Криптовалютный рынок до сих пор сопряжён с некоторыми рисками, поэтому Mastercard решила предпринять шаги для защиты своих клиентов. Компания представила услугу Crypto Secure, направленную на снижение рисков при покупке криптовалюты.

В основу службы легли алгоритмы искусственного интеллекта от CipherTrace — компания, специализирующаяся на безопасности блокчейнов, поглощена Mastercard в 2021 году. Система содержит информацию о «профилях риска» у продавцов цифровых активов, на основе которых выпускающие карты организации принимают решения об одобрении транзакций или их отклонении. Иными словами, если продавец криптовалюты был связан с какими-либо мошенническими действиями, банк может заблокировать покупку.

Система распределяет уровни рисков по уровням от зелёного (безопасный) до красного (опасный). Mastercard также составляет рейтинги финансовых групп и позволяет выпускающим карты организациям отслеживать одобренные и отклонённые транзакции — аналогичные инструменты уже работают при операциях с традиционными валютами. Меры безопасности направлены не на конечных пользователей, а в первую очередь на обслуживающие их компании, которые в свою очередь смогут защитить клиентов, отклоняя сомнительные сделки.

Mastercard ещё в прошлом году начала интегрировать криптовалюты в свою платёжную систему, позволив розничным продавцам принимать оплату в цифровых активах, а снизив риски, компания защитила не только владельцев карт, но и свой источник дохода.