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Mastercard снизит риски при покупке криптовалюты

Криптовалютный рынок до сих пор сопряжён с некоторыми рисками, поэтому Mastercard решила предпринять шаги для защиты своих клиентов. Компания представила услугу Crypto Secure, направленную на снижение рисков при покупке криптовалюты.

Источник изображения: CardMapr.nl / unsplash.com

Источник изображения: CardMapr.nl / unsplash.com

В основу службы легли алгоритмы искусственного интеллекта от CipherTrace — компания, специализирующаяся на безопасности блокчейнов, поглощена Mastercard в 2021 году. Система содержит информацию о «профилях риска» у продавцов цифровых активов, на основе которых выпускающие карты организации принимают решения об одобрении транзакций или их отклонении. Иными словами, если продавец криптовалюты был связан с какими-либо мошенническими действиями, банк может заблокировать покупку.

Система распределяет уровни рисков по уровням от зелёного (безопасный) до красного (опасный). Mastercard также составляет рейтинги финансовых групп и позволяет выпускающим карты организациям отслеживать одобренные и отклонённые транзакции — аналогичные инструменты уже работают при операциях с традиционными валютами. Меры безопасности направлены не на конечных пользователей, а в первую очередь на обслуживающие их компании, которые в свою очередь смогут защитить клиентов, отклоняя сомнительные сделки.

Mastercard ещё в прошлом году начала интегрировать криптовалюты в свою платёжную систему, позволив розничным продавцам принимать оплату в цифровых активах, а снизив риски, компания защитила не только владельцев карт, но и свой источник дохода.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: mastercard, криптовалюта, анализ
mastercard, криптовалюта, анализ
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