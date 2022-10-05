Сиквел Cyberpunk 2077 разработают авторы оригинала — для этого они переедут из Польши в США

Во время недавней встречи с инвесторами польская компания CD Projekt RED поделилась масштабными планами на будущее, в том числе подтвердила разработку сиквела Cyberpunk 2077 от нового североамериканского подразделения. Вопреки догадкам игроков, созданием следующей части займутся не новые специалисты, а ключевые авторы оригинала — их перевезут в США.

«Чумбы, вижу, что вы спрашиваете, поэтому хотел бы уточнить: после выхода Phantom Liberty я собираюсь сосредоточиться на новом проекте во вселенной Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion, — пояснил в Twitter ведущий дизайнер квестов оригинала Павел Саско (Paweł Sasko). — Я переезжаю в Бостон вместе с командой ключевых специалистов, ответственных за Cyberpunk 2077, чтобы основать новую студию и стать основой североамериканского подразделения. Вместе с коллективами из Ванкувера и Варшавы мы сделаем для вас новую потрясающую игру!».

Поклонники надеются, что переезд также облегчит взаимодействие разработчиков с автором вселенной Майком Пондсмитом (Mike Pondsmith), которому приходится летать в Польшу для обсуждения совместной работы.

Производство сиквела начнётся после релиза сюжетного дополнения Phantom Liberty в 2023 году. Разработка последнего находится на финальной стадии, а команда его создателей насчитывает свыше 350 человек. «Наши планы, безусловно, амбициозны и требуют самоотверженности, дальнейшего роста и большого объёма работы, — заявил ранее вице-президент и финансовый директор CD Projekt RED Пётр Нелюбович (Piotr Nielubowicz). — Вот почему мы создаём новую команду в Бостоне, которая вместе с расширяющейся командой в Ванкувере сформирует нашу новую студию — CD Projekt RED North America. Это позволит нам эффективно задействовать кадровый резерв Северной Америки».

Напомним, что CD Projekt RED объявила о работе ещё над четырьмя проектами: помимо уже подтверждённой игры во вселенной The Witcher, готовятся две другие по той же франшизе, а также игра с рабочим названием Hadar по новой интеллектуальной собственности. В марте компания сообщила о намерении использовать Unreal Engine 5 вместо REDengine в будущем.

Вскоре после собрания стало известно, что соучредитель CD Projekt Марчин Ивиньский (Marcin Iwiński) покинет пост генерального директора. Соответствующие полномочия сосредоточатся в руках Адама Кичиньского (Adam Kiciński).

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а в феврале 2022-го появилась на PlayStation 5, Xbox Series X и S. В последние недели благодаря премьере аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, выходу крупного обновления 1.6, анонсу DLC и скидке игра переживает новую волну популярности. Она снова побила рекорд онлайна The Witcher 3: Wild Hunt, а её ежедневная аудитория на предпоследней неделе сентября достигла миллиона пользователей. На прошлой неделе авторы сообщили о преодолении отметки в 20 млн проданных копий.