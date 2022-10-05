Опубликованы обзоры Intel Arc A750 и Arc 770 — видеокарты с потенциалом, но ужасными драйверами

Путь видеокарт Intel Arc A7 на рынок был долгим. Изначально компания планировала выпустить их ещё в первой половине года, но что-то пошло не так. В итоге Intel через неделю, 12 октября, начнёт продажи своих самых производительных видеокарт — Arc A750 и A770. А пока что профильные ресурсы опубликовали обзоры данных ускорителей, сравнив их с решениями конкурентов — и новинки показали себя вполне неплохо.

В основе Intel Arc A750 и A770 лежат графические процессоры ACM-G10 соответственно с 28 и 32 Xe-ядрами (3584 и 4096 блоков FP32, 28 и 32 блока трассировки лучей и 480 и 512 матричных движков XMX). Частоты почти равны — 2050 и 2100 МГц соответственно. Видеокарта Arc A750 будет предлагаться с 8 Гбайт памяти GDDR6 (16 ГГц), а Arc A770 — с 8 или 16 Гбайт GDDR6 (16 или 17,5 ГГц). Во всех случаях применяется шина на 256 бит, а пропускная способность памяти 512 или 560 Гбайт/с.

Сама компания Intel противопоставляет и Arc A750, и Arc A770 видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3060. И тесты подтверждают, что обе новинки в целом быстрее указанного конкурента. Согласно обзору портала Tom’s Hardware, в среднем в восьми играх в разрешениях Full HD (1920 × 1080 точек) и Quad HD (2560 × 1440 точек) видеокарты Arc A750 и A770 оказались быстрее GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600. При этом уже GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6650 XT обогнали обе видеокарты Intel.

Игровые тесты в Full HD от Tom's Hardware

Игровые тесты в Quad HD от Tom's Hardware

Отмечается, что видеокарты Intel практически во всех играх в Full HD способны обеспечить частоту больше 60 FPS, а также данный уровень они покоряют в отдельных играх в Quad HD. Более того, Arc A750 и A770 способны «тянуть» игры в 4К (3840 × 2160 точек), но здесь ни о каких 60 FPS уже речи не идёт. Во всех случаях тесты проводились с максимальными настройками графики.

Вместе с тем тесты показали, что видеокарты Intel крайне зависимы от используемого API. И компания Intel об этом предупреждала, но всё равно ситуация неприятно поражает. Как показали тесты YouTube-канала Digital Foundry, при переходе с DirectX 12 на DirectX 11 частота кадров в Shadow of Tomb Rider очень сильно падает — местами со 120 до 48 FPS. В Control ситуация обстоит несколько лучше, но всё равно просадка есть.

Тесты портала PCWorld интересны тем, что здесь видеокарту Arc A770 также протестировали с отключённой функцией ReBAR, которая открывает центральному процессору ПК полный доступ к памяти видеокарты. И наличие этой технологии оказалось крайне важно для новых видеокарт (на этом настаивает и сама Intel). С отключённым ReBAR старшая Arc A770 оказывается медленнее Arc A750, причём местами падение FPS можно назвать катастрофическим. Это же подтверждают и тесты Digital Foundry: без ReBAR в игре Assassin’s Creed Unity видеокарта выдаёт просто слайд-шоу вместо игрового процесса.

Игровые тесты с включённым и отключённым ReBAR от PCWorld

Но есть у видеокарт Intel и удачные стороны. Лучше всего старшая Arc A770 показала себя в Red Dead Redemption 2 с использованием API Vulkan — здесь в разрешении Full HD она оказалась быстрее GeForce RTX 3060 Ti и даже Radeon RX 6700 XT. А также Arc A750 и A770 весьма неплохо показали себя в играх с трассировкой лучей. По усреднённым результатам тестов они снова оказались быстрее GeForce RTX 3060, а также превзошли Radeon RX 6700 XT и даже RX 6750 XT.

Ещё нельзя не затронуть технологию ИИ-масштабирования Intel XeSS, которая является аналогом решений AMD FSR 2.0 и NVIDIA DLSS 2.0. Портал Tom’s Hardware не стал сравнивать с другими видеокартами показатели A750 и A770 с XeSS и без, а лишь показал, какой прирост способна обеспечить технология. И цифры впечатляют — в 4К технология XeSS позволяет видеокартам обеспечить играбельный FPS, повышая скорость кадров почти вдвое!

В целом, как и сообщалось ранее, у Intel есть огромные проблемы с драйверами для видеокарт Arc. К слову, их даже установить проблематично — Gamers Nexus столкнулись с тем, что видеокарта показывает чёрный экран, пока не установлены драйвера. Но как быть, если нет встроенной видеокарты? Вопрос риторический. Но отметим, что как минимум часть из описанных выше проблем можно решить программным путём. Это даёт надежду, что в будущем у Arc A750 и A770 раскроется потенциал. Но пока что обозреватели не рекомендуют эти видеокарты к покупке, если вы не хотите ощутить себя в роли бета-тестировщика.