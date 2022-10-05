Журналисты распаковали видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и показали их вживую — они действительно огромные

Профильные издания, получившие на обзор видеокарты GeForce RTX 4090, провели распаковку видеокарт и поделились их фотографиями. Ускорители оказались действительно огромными. Даже огроменными!
Публикация обзоров видеокарты GeForce RTX 4090 пока запрещена. Также видеокарты нельзя пока запускать или разбирать. В данный момент единственное, чем могут поделиться профильные СМИ и блогеры, это фотографиями ускорителей.
Например, портал TechPowerUP получил на обзор сразу шесть видеокарт GeForce RTX 4090 в версиях от компаний Colorful, MSI, ASUS, Palit и других производителей, а также эталонную модификацию GeForce RTX 4090 Founders Edition от самой NVIDIA.
Выход видеокарт GeForce RTX 4090 запланирован на 12 октября. Судя по всему, обзоры на ускоритель появятся на день раньше.
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