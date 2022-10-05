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Журналисты распаковали видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и показали их вживую — они действительно огромные

Профильные издания, получившие на обзор видеокарты GeForce RTX 4090, провели распаковку видеокарт и поделились их фотографиями. Ускорители оказались действительно огромными. Даже огроменными!

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

Публикация обзоров видеокарты GeForce RTX 4090 пока запрещена. Также видеокарты нельзя пока запускать или разбирать. В данный момент единственное, чем могут поделиться профильные СМИ и блогеры, это фотографиями ускорителей.

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

Например, портал TechPowerUP получил на обзор сразу шесть видеокарт GeForce RTX 4090 в версиях от компаний Colorful, MSI, ASUS, Palit и других производителей, а также эталонную модификацию GeForce RTX 4090 Founders Edition от самой NVIDIA.

Эталонная GeForce RTX 4090 Founders Edition. Источник изображения: Wccftech

Эталонная GeForce RTX 4090 Founders Edition. Источник изображения: Wccftech

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GeForce RTX 4090 Founders Edition и Gigabyte WindForce. Источник изображений: HardwareLuxx

GeForce RTX 4090 Founders Edition и Gigabyte WindForce на фоне банана. Источник изображений: HardwareLuxx

MSI GeForce RTX 4090 Suprim X. Источник изображений: Overclocking.com

MSI GeForce RTX 4090 Suprim X. Источник изображений: Overclocking.com

Inno3D GeForce RTX 4090 ICHILL X3 OC. Источник изображений: Expreview

Inno3D GeForce RTX 4090 ICHILL X3 OC. Источник изображений: Expreview

Colorful GeForce RTX 4090 Neptune OC. Источник изображений: Expreview

Colorful GeForce RTX 4090 Neptune OC. Источник изображений: Expreview

Galax GeForce RTX 4090 Metaltop. Источник изображения: ITHome

Galax GeForce RTX 4090 Metaltop. Источник изображений: ITHome

Выход видеокарт GeForce RTX 4090 запланирован на 12 октября. Судя по всему, обзоры на ускоритель появятся на день раньше.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: видеокарта, geforce rtx 4090, ada lovelace
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