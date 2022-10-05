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Илон Маск и Twitter пока не договорились о прекращении судебного разбирательства

Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk), снова захотевший купить Twitter после нескольких месяцев попыток избежать этой сделки, пока не пришёл к соглашению с социальной сетью о прекращении судебного разбирательства, начатого из-за его отказа от покупки. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

«Следите за (судебный) реестром», — сказал один из источников, а второй добавил, что продолжение судебного разбирательства является одним из способов давления на Маска в случае, если тот вновь изменит решение и снова попытается разорвать сделку.

Команда юристов Twitter и адвокаты Илона Маска сообщили во вторник судье Канцлерского суда штата Делавэр Каталин Маккормик (Kathaleen McCormick), которая возглавляет судебный процесс, о намерении договориться о завершении сделки.

Согласно судебным документам, обнародованным в среду, Маск в конце сентября отказался от дачи показаний в ходе предварительного следствия, сославшись на опасения по поводу возможного контакта адвоката Twitter с кем-то, у кого позже был положительный результат на COVID-19.

Напомним, что глава компаний Tesla и SpaceX заявил в июле об отказе от апрельского соглашения о поглощении, объяснив своё решение «существенными нарушениями нескольких положений соглашения», включая то, что Twitter не предоставил достоверную информацию относительно количества фейковых аккаунтов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: илон маск, twitter, суд
илон маск, twitter, суд
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